Nowy smartwatch Xiaomi zawitał do Polski. Jest też wersja z NFC

Redmi Watch 6, smartwatch marki należącej do Xiaomi, w dwóch wersjach trafił do sprzedaży w Polsce. Może okazać się ciekawą propozycją dla osób szukających niedrogiego urządzenia na nadgarstek.

Jak wygląda specyfikacja Redmi Watch 6 i Redmi Watch 6 NFC?

W październiku 2025 roku odbyła się premiera Redmi Watch 6, aczkolwiek wówczas smartwatch pojawił się tylko w Chinach. Natomiast teraz, po wielu miesiącach, wreszcie trafił na pozostałe rynki, w tym także do Polski. Warto odnotować, że nad Wisłą zadebiutowała również wersja NFC z obsługą płatności zbliżeniowych – wspierane są karty Mastercard i Visa.

Redmi Watch 6 wyposażony jest w 2,07-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 432 x 514 pikseli i szczytowej jasności 2000 nitów. Ramki na materiałach promocyjnych wyglądają na wąskie, a producent twierdzi, że mają 2 mm. Nie zabrakło trybu Always on Display, a ekran trafił pod warstwę szkła 2,5D.

W obudowie, która może pochwalić się ramą wykonaną ze stopu aluminium, znalazło się miejsce dla akumulatora 550 mAh. Przy intensywnym korzystaniu ma zapewnić do 7 dni bez ładowarki, przy zwykłym czas pracy wzrasta do 12 dni, a przy „lekkim” można wykręcić nawet 24 dni.

Ten smart zegarek oferuje też zestaw systemów nawigacji – GPS, Galileo, GLONASS, Beidou i QZSS. Do tego dochodzi czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła otoczenia i kompas elektroniczny. Obsługiwanych jest ponad 150 trybów sportowych, dostępne są ćwiczenia oddechowe, funkcja pomiaru natlenienia krwi, a także możliwość monitorowania snu.

Redmi Watch 6 ze smartfonem łączy się poprzez Bluetooth 5.4. Pozwala odbierać powiadomienia i prowadzić rozmowy. Zegarek kompatybilny jest z Androidem w wersji 8.0 lub nowszej, a także z iOS 14 lub wyższą wersją. Wymiary koperty wynoszą 46,45 x 40,03 x 9,94 mm, a jej waga bez paska to 31 g. Konstrukcja charakteryzuje się wodoszczelnością na poziomie 5 ATM.

Redmi Watch 6 i Redmi Watch 6 NFC – ceny w Polsce

Podstawowy Redmi Watch 6 oferowany jest w trzech wersjach kolorystycznych – Obsidian Black, Silver Gray oraz Glacier Blue. Został wyceniony na 449 złotych.

Z kolei Redmi Watch 6 NFC, który różni się tylko obecnością modułu NFC, sprzedawany jest w kolorach Obsidian Black i Silver Gray. Można go kupić za 499 złotych.