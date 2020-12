Będziecie uganiać się za tym zegarkiem. Oto Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi podbiło świat urządzeń noszonych znakomitymi opaskami Mi Band (aktualnie: Mi Smart Band). Znacznie trudniej powtórzyć ten sukces ze smartwatchami, co nie znaczy, że Xiaomi nie będzie próbować. Dlatego firma atakuje nowym zegarkiem Mi Watch Lite.

Xiaomi Mi Watch to kawał historii

Xiaomi ma już pewne doświadczenie w produkcji smartwatchy. Sporo oczekiwaliśmy względem modelu Mi Watch. Długo też czekaliśmy na jego europejską premierę. Niektórzy nie wytrzymali i zaopatrzyli się w jego chińską wersję, pozbawioną języka polskiego w interfejsie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak kończą się tego typu eksperymenty, to zapraszam do materiału Krzyśka, który przemęczył się z tym modelem trzy miesiące.

Kiedy Mi Watch trafił do Europy, okazało się, że na Starym kontynencie zegarek jakby się zaokrąglił i stracił część funkcji, co potencjalnych użytkowników specjalnie nie ucieszyło. Jesienią Xiaomi zaprezentowało jeszcze model Mi Watch Revolve, ponownie przyglądając się bliżej smartwatchom z okrągłymi tarczami.

Czas na smartwatch dla mas

Ponieważ dwa tygodnie temu Xiaomi zaprezentowało w Chinach zegarek Redmi Watch, przyszedł czas na jego globalną premierę – oczywiście pod nową nazwą Xiaomi Mi Watch Lite.

Czym charakteryzuje się ten gadżet? Skoro mamy do czynienia jedynie z przebrandowanym Redmi Watchem, to specyfikacja Mi Watch Lite nie będzie się różnić od swojej chińskiej wersji. I rzeczywiście – mamy tutaj zegarek z wyświetlaczem LCD o przekątnej 1,4 cala (320 x 320 pikseli) o jasności 350 nitów.

Z sensorów można wymienić 3-osiowy akcelerometr i 3-osiowy żyroskop, wysokościomierz, kompas i moduł Bluetooth 5.0, pozwalający na łączenie się z urządzeniami działającymi na Androidzie (powyżej wersji 5.0) lub iOS (powyżej wersji 10.0). Zapewne ważne jest też to, że – o ile informacje na stronie Xiaomi są prawidłowe – smartwatch ma wbudowany GPS.

Dzięki wymienionym czujnikom, zegarek może mierzyć tętno, monitorować sen i oddech, również w jednym z siedmiu trybów sportowych.

Xiaomi Mi Watch Lite ma wodoodporną obudowę (5ATM lub 50 m) o wymiarach 41 x 35 x 10,9 mm. Bez paska waży 21 g (z paskiem 35 g), w co wlicza się także ciężar baterii 230 mAh, pozwalającej do 9 dni typowego użytkowania lub 10 godzin przy ciągłym korzystaniu z GPS w trybie sportowym.

Cena i dostępność Xiaomi Mi Watch Lite

Smartwatch trafił w ubiegłym tygodniu do Tajlandii, za równowartość 170 złotych. Gdyby trafił on do Polski w podobnej cenie, z miejsca stałby się hitem sprzedażowym. Czekamy więc na jakiekolwiek potwierdzenie, że Xiaomi Mi Watch Lite zawita także do Europy. Oby!