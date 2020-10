Będzie wersja „Lite” Xiaomi Mi Watch. Czy warto czekać na jej premierę?

Xiaomi Mi Watch zadebiutował w Chinach blisko rok temu (5 listopada 2019 roku) i na razie nic nie wskazuje na to, aby Xiaomi przygotowywało jego następcę. Szykuje natomiast „lżejszą” wersję tego smartwatcha – Xiaomi Mi Watch Lite. Jego premiera czai się tuż za rogiem.

Xiaomi Mi Watch oczarował – był tym, na co czekało wiele osób

Premiera Xiaomi Mi Watch była jednym z najciekawszych wydarzeń ubiegłego roku. Był (i wciąż jest) to bowiem pierwszy smartwatch tej marki z systemem operacyjnym Wear OS by Google. W połączeniu z obecnym na pokładzie modułem NFC mógł zawojować globalny rynek, szczególnie europejski i Polski, gdzie konsumenci uwielbiają płatności zbliżeniowe.

Niestety, Xiaomi Mi Watch, który niedawno zadebiutował w Europie, to jakieś totalnie nieporozumienie, ponieważ nie ma nic wspólnego ze swoim pierwowzorem, sprzedawanym w Chinach. Jest to tylko kolejna opaska w kształcie zegarka (ok, ma GPS – to jakiś plus), ale nie oferuje ani systemu Wear OS by Google, ani modułu NFC.

Specyfikacja Xiaomi Mi Watch Lite

Okazuje się, że Xiaomi pracuje nad „lżejszą” wersją swojego smartwatcha – w bazie FCC dostrzeżono bowiem Xiaomi Mi Watch Lite, który nosi oznaczenie REDMIWT02, co sugeruje, że na niektórych rynkach może zadebiutować pod marką Redmi.

Udostępniona przez FCC grafika pokazuje, że Xiaomi Mi Watch Lite również będzie miał prostokątną obudowę jak Xiaomi Mi Watch, jednakże obracana koronka została zastąpiona fizycznym, owalnym przyciskiem. Mimo to, wciąż można dopatrzeć się podobieństwa do Apple Watch.

Co więcej, FCC opublikowała również sporą dawkę informacji na temat parametrów nadchodzącego smartwatcha. Dzięki temu wiemy, że specyfikacja Xiaomi Mi Watch Lite obejmie przede wszystkim kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości HD (a przynajmniej takiego określenia użył producent) oraz niezależny GPS i akumulator o pojemności 230 mAh.

Ponadto Xiaomi Mi Watch Lite zaoferuje automatyczne ustawianie jasności podświetlenia wyświetlacza, wiele trybów sportowych, pulsometr z funkcją stałego pomiaru pulsu i odporność na zanurzenia w wodzie na głębokość do 50 metrów.

Patrząc na wyróżnione przez Xiaomi informacje, można się spodziewać, że specyfikacja Xiaomi Mi Watch Lite nie będzie obejmowała systemu operacyjnego Wear OS by Google i modułu NFC, więc smartwatch zapowiada się na podobną propozycję do zapowiedziano niedawno w Europie Xiaomi Mi Watch (z tą różnicą, że ten ostatni ma okrągły ekran).

