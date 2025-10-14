Głośna premiera to był tylko początek. Wysyp nowości Vivo

Wraz z premierą serii Vivo X300 chiński producent zaprezentował jeszcze kilka innych urządzeń. Zadebiutował nowy tablet z dużym ekranem, smartwatch obsługujący eSIM oraz całkowicie bezprzewodowe słuchawki z zaawansowanym tłumieniem hałasu.

Tablet Vivo Pad 5e – dla miłośników dużych ekranów

Zacznijmy od tabletu. Nazywa się Vivo Pad 5e i w wielu sytuacjach ma być w stanie zastąpić laptopa. Sporo mocy obliczeniowej zapewnia mu procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, z którym współpracuje od 8 do nawet 16 GB RAM. Do tego dochodzi maksymalnie 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1.

Tablet ma też na pokładzie całkiem spory akumulator (10000 mAh), obsługujący szybkie ładowanie z mocą 44 W. Dużą przestrzeń roboczą gwarantuje, wreszcie, 12,05-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2800×1968 pikseli i adaptacyjnej częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Można więc komfortowo pracować, także na dwóch oknach równocześnie.

Vivo Pad 5e (źródło: FoneArena)

Całość uzupełniają dwa aparaty (8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu), cztery głośniki, moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 oraz system Android 15 z nakładką OriginOS 5. Wymiary tabletu to 266,43×192×6,62-6,69 mm, a waga wynosi 584 lub 591 gramów (grubość i dokładna waga zależą od edycji). Ceny na chińskim rynku przedstawiają się zaś następująco:

Standard Edition: 8/128 GB – 1999 juanów (równowartość ~1035 złotych), 8/256 GB – 2299 juanów (~1190 złotych), 12/256 GB – 2599 juanów (~1345 złotych), 12/512 GB – 2999 juanów (~1550 złotych),

Soft-light Edition (z ekranem z technologią redukującą refleksy świetlne): 8/128 GB – 2199 juanów (~1135 złotych), 8/256 GB – 2499 juanów (~1290 złotych).



Vivo Watch GT 2 to smartwatch obsługujący karty eSIM

Drugą z nowości towarzyszących premierze serii Vivo X300 jest smartwatch Vivo Watch GT 2 z aluminiową ramką. Skrywa w sobie duży, bo cechujący się przekątną 2,07 cala prostokątny wyświetlacz AMOLED ze szkłem 2,5D. Oferuje wysoką rozdzielczość (434×514 pikseli) i jasność dochodzącą do aż 2400 nitów.

To dobrze wyposażony zegarek. Ma głośnik i mikrofon, oferuje nie tylko rozmowy przez Bluetooth, ale w ogóle może być samodzielny, dzięki obsłudze wirtualnych kart eSIM. Pozwala też skorzystać z optycznego czujnika tętna i pulsoksymetru, do tego ma akcelerator i żyroskop, a liczba dostępnych trybów sportowych przekracza setkę.

Vivo Watch GT 2 (źródło: FoneArena)

Producent przygotował dwie wersje: ta z eSIM ma akumulator o pojemności 595 mAh, a bez – 695 mAh. Nawet ta pierwsza pozwala jednak liczyć na 8 dni działania. A wszystko to przy grubości poniżej 11 mm i wadze niespełna 36 gramów. Cena?

Wersja BT – 499 juanów (~260 złotych),

Wersja eSIM – 699 juanów (~360 złotych).

Są też nowe słuchawki Vivo TWS 5 – ze skutecznym ANC

Wśród nowości pojawiły się też słuchawki Vivo TWS 5. Zostały wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki z certyfikatem Hi-Res Audio i oferują aktywną redukcję szumów (ANC) ze skutecznością sięgającą aż 60 dB. Dzięki technologii Bluetooth 5.4 zapewniać mają daleki zasięg i niskie opóźnienia (42 ms).

Jeśli chodzi o czas pracy, to można oczekiwać 12 godzin działania solo i nawet 48 godzin z etui. Warto też wspomnieć, że konstrukcja jest pyło- i wodoodporna (w klasie IP54).

Vivo TWS 5 (źródło: FoneArena)

Standardowa wersja – obsługująca kodeki LDAC, AAC, SBC i LC3 – została wyceniona na 399 juanów (~205 złotych). Słuchawki Vivo TWS 5 Hi-Fi – obsługujące także LHDC – kosztują 499 juanów (~260 złotych).

Sprzedaż tych urządzeń w Chinach rozpocznie się 17 października 2025 roku. To, czy kiedykolwiek trafią poza granice Państwa Środka, pozostaje tajemnicą.