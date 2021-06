Nie możesz się zdecydować, który model Galaxy Watch 3 wybrać? Snapchat spieszy na ratunek

Wszyscy zainteresowani zakupem nowego smartwatcha (lub inteligentnego zegarka w ogóle) już teraz mogą „na własną rękę” przetestować jeden z kilku modeli Samsung Galaxy Watch 3 – nie wychodząc nawet z domu, o każdej porze dnia i nocy. Koreańczycy nawiązali strategiczną współpracę z twórcami aplikacji Snapchat, dzięki czemu jej użytkownicy za pomocą narzędzi rozszerzonej rzeczywistości sprawdzą, czy przywoływany smartwatch będzie im pasował.

Medium społecznościowe, które niegdyś wywróciło do góry nogami sposób, w jaki większość ludzi dotychczas korzystała z internetu, dzisiaj idzie ramię w ramię z koreańskim producentem elektroniki, aby wspólnymi siłami promować smartwatch Samsung Galaxy Watch 3. Smartfon z aparatem fotograficznym i aplikacja Snapchat to wszystko, czego potrzeba, aby móc wypróbować możliwości jego wirtualnego odpowiednika – nie zapominając o stabilnym łączu.

źródło: Tabletowo / Katarzyna Pura

Samsung Galaxy Watch 3 w AR – jak to zrobić?

Cały proces jest wręcz dziecinnie prosty – wystarczy znaleźć sekcję z Obiektywami, ukrytą pod ikoną aparatu i wyszukać pozycję opisaną jako „Samsung” lub zeskanować dedykowany tej opcji kod QR. Użytkownik ma możliwość wybrania interesującego go modelu i wersji kolorystycznej, paska do koperty czy tarczy zegara. Wirtualny smartwatch napędzany jest systemem Tizen OS, co prawda w nieco okrojonej formie, bo przygotowanej specjalnie na potrzeby kampanii. Potencjalni klienci na podstawie samej próbki powinni jednak móc wyrobić sobie swoje własne zdanie na jego temat i odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia on ich oczekiwania.

John Glenday z redakcji The Drum podzielił się na swoim kanale na YouTube krótkim filmem, w którym przedstawia działanie wspomnianej funkcji aplikacji Snapchat:

żródło: YouTube / John Glenday

Oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości Samsung zaprezentuje szerszej publiczności nowe modele swoich smartwatchy – mowa tu oczywiście o Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Active 4 – choć oficjalnych informacji o ich istnieniu na razie brak. Nie wiadomo też, czy i w ich przypadku Samsung zdecyduje się na podobny krok i udostępni ich cyfrowe wersje w aplikacji Snapchat.