To będzie najładniejszy zegarek Samsunga od lat! Spójrzcie na Galaxy Watch Active 4

Smartwatche Samsunga praktycznie zawsze odznaczały się całkiem przyjemną estetyką, dzięki czemu zjednały sobie przychylność wielu użytkowników na całym świecie. Producent elektroniki z Korei Południowej szykuje teraz małą rewolucję, bo oto nadchodzi Galaxy Watch Active 4.

Nowy wygląd Galaxy Watch Active

Samsung postanowił odświeżyć wygląd zegarków z serii Galaxy Watch Active. Nigdy nie ujrzeliśmy Galaxy Watch Active 3 – ostatnim przedstawicielem serii jest „dwójka”, a Samsung najwyraźniej postanowił przeskoczyć numerację. I tak oto otrzymaliśmy garść informacji o Galaxy Watch Active 4.

Galaxy Watch Active 4 (fot. giznext)

Nowy zegarek, choć zachowa okrągłą tarczę, to dostanie całkiem inną obudowę. Tym razem pasek będzie wypełniał szczeliny między obudową a jego zapięciami. Dwa przyciski, nadal obecne, zyskają odrobinę inny kształt. Całość sprawia wrażenie mniej „pękatego”. Modele dostępne będą w dwóch wersjach rozmiarowych – ze średnicą 40 mm i 44 mm.

Będzie można przebierać w opcjach kolorystycznych. Zegarki zyskają czarne, srebrne, zielone i złote barwy obudów. Doliczmy do tego różnorodność pasków i otrzymamy wysoce modyfikowalny gadżet naręczny – w sam raz dla fanów dostosowywania funkcjonalnej biżuterii do własnych potrzeb.

Wersje kolorystyczne Galaxy Watch Active 4 (fot. giznext)

Kiedy premiera Galaxy Watch Active 4?

Wielkimi krokami zbliża się wydarzenie Samsunga, o zbiorczym tytule „Galaxy Ecosystem / New Watch Experience / Mobile Security”. Zaplanowano je na 28 czerwca. To właśnie podczas tej konferencji spodziewamy się poznać wszystkie szczegóły na temat nowej generacji smartwatchy Samsunga, wliczając w to ceny urządzeń.

Przed premierą możemy polegać tylko na tym, co udało się wychwycić informatorom. Jeśli im wierzyć, Galaxy Watch Active 4 nie powinien przekroczyć bariery 400 dolarów. Byłoby niezwykle dziwnym, gdyby zegarek był droższy – wszak Galaxy Watch Active 2 na premierę kosztował 280 dolarów (za wersję 40 mm) i 300 dolarów (w opcji 44 mm).