Ta ładowarka zastąpi Ci wszystkie inne

Jesteśmy otoczeni coraz większą liczbą urządzeń elektronicznych, które trzeba (rzadziej lub częściej) ładować. Osobna ładowarka do każdego nie jest jednak potrzebna, gdy ma się taką jak ta.

Nowa ładowarka Hama naładuje szybko nawet kilka urządzeń jednocześnie

Do oferty marki Hama dołączyły dwie nowe ładowarki: Hama Mini GaN 45 W i Hama Mini GaN 65 W. Trzy literki w nazwie – GaN – oznaczają, że wykorzystano w nich azotek galu, co zapewnia wymierne korzyści. Jest to materiał, który zastępuje powszechnie używany krzem – pozwala on zmniejszyć wielkość zasilacza bez konieczności ograniczenia jego możliwości.

Ładowarka Hama Mini GaN 45 W i Hama Mini GaN 65 W, pomimo kompaktowych rozmiarów i dużej mocy, według deklaracji producenta generuje minimalną ilość ciepła. Dzięki zastosowaniu azotku galu zapewnia też efektywniejsze przekazywanie energii przy zredukowanych stratach energii, dzięki czemu ładowanie jest szybsze.

Ładowarka Hama Mini GaN 45 W ma 3,4 cm szerokości i 3,1 cm wysokości oraz 5,5 cm głębokości. Model Mini Gan 65 W różni się pod tym względem tylko głębokością, bo w nim wynosi ona 6 cm (czyli tylko pół centymetra więcej). Abyście mogli sobie zwizualizować gabaryty obu zasilaczy, wyobraźcie sobie dwa pudełka zapałek, położone jedno na drugim – taką wielkość mają nowe ładowarki marki Hama.

Ładowarka Hama Mini GaN 45 W (źródło: Hama)

Jedna i druga ładowarka Hama oferuje trzy złącza. Model Mini GaN 45 W ma dwa USB-A, które dostarczają maksymalnie 18 W mocy i jedno USB-C, zapewniające 45 W. Z kolei Mini GaN 65 W oddaje do dyspozycji tylko jedno USB-A 18 W oraz już dwa USB-C 65 W. Dzięki temu można ładować naraz 3 różne urządzenia, w tym również laptop.

Nowe ładowarki Hama obsługują również technologie szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 2.0 i Qualcomm Quick Charge 3.0 oraz Power Delivery. Po podłączeniu urządzenia zasilacz automatycznie dostosowuje optymalną moc ładowania. Producent podaje, że w 30 minut można naładować akumulator do 60%.

Ładowarka Hama Mini GaN 65 W (źródło: Hama)

Hama Mini GaN 45 W i Hama Mini GaN 65 W – cena, dostępność

Jedna i druga ładowarka Hama jest już dostępna w oficjalnym sklepie producenta. Hama Mini GaN 45 W kosztuje 129 złotych, natomiast Hama Mini GaN 65 W – 179 złotych. Nowe ładowarki Hama znajdziecie też w sklepie Media Expert (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy!).