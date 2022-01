ASUS Zenbook 17 Fold OLED to rewolucja w świecie laptopów

Przed targami CES 2022 ASUS wyciągnął niemalże wszystkie swoje największe działa. Wczoraj oglądaliśmy nadchodzące laptopy sygnowane logo Republic of Gamers, a dzisiaj przyszedł czas na podstawowe portfolio korporacji z Tajwanu.

Zenbook 17 Fold OLED – wielki ekran, wiele zastosowań

Jest to zdecydowanie laptop, w którego przypadku rozmiar ma znaczenie. ASUS Zenbook 17 Fold OLED to pierwszy mobilny komputer ze składanym ekranem, który może się pochwalić przekątną 17,3 cala. Dodajmy do tego rozdzielczość wyświetlacza 2560×1920 w proporcji 4:3 oraz wsparcie dla technologii HDR i OLED. Układ dźwiękowy urządzenia został zaprojektowany przez prestiżową markę harman/kardon, a system czterech głośników zapewni jakość dźwięku sygnowaną logo Dolby Atmos.

Zenbook 17 Fold OLED ujawnia swoje prawdziwe oblicze, gdy spojrzymy, jak różnorodne mogą być zastosowania tego komputera. Urządzenie wykorzystamy jako wygodny czytnik, komputer stacjonarny czy wreszcie ogromny tablet. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby działał on też jako zwykły laptop. Dołączana do zestawu magnetyczna klawiatura z łatwością przyłącza się do dolnej części ekranu, zamieniając dotykowe przyciski na bardziej klasyczny układ.











ASUS Zenbook 17 Fold OLED to prawdziwy synonim wielozadaniowości (źródło: ASUS)

Producent położył również spory nacisk na kamerę wbudowaną w urządzenie. Ta wesprze standard QHD w 5 Mpix, oferując aż dwa dodatkowe czujniki. Pierwszy z nich to Color Sensor, który automatycznie ustawi jasność oraz temperaturę kolorów na ekranie w zależności od pomieszczenia, w jakim się znajdujemy. Swoje zastosowanie znajdzie również HD IR Camera, ułatwiająca korzystanie z funkcji Windows Hello, służącej do lepszego zabezpieczenia komputerów.

Konfiguracje? Będą różne, lecz maksymalna specyfikacja ASUS Zenbook 17 Fold OLED oprze się o system Windows 11 Pro, procesor Intel Core i7-1250U, układ graficzny Intel Iris Xe oraz 16 GB RAM. Do tego oczywiście wsparcie dla technologii WiFi 6E, dwa porty Thunderbolt 4 i klasyczny audio jack 3,5 mm. Producent twierdzi, że Zenbook 17 Fold OLED jest w stanie wytrzymać 30000 cykli zginania.

Podobnie jak w przypadku laptopów Republic of Gamers – cen na obecną chwilę nie znamy. Nie zmienia to faktu, że urządzeniem trzeba będzie się zainteresować!











Liczby i grafiki wyglądają wspaniale, lecz jak Zenbook 17 Fold OLED sprawdzi się w praktyce? Oto jest pytanie (źródło: ASUS)

Zenbook 14 OLED – elegancja i klasyka

Po rewolucjach, jakie przyniósł Zenbook 17 Fold OLED, laptop Zenbook 14 OLED studzi nieco nastroje maniaków technologii. Przede wszystkim – aż trzy kolory. Aqua Celadon oraz Ponder Blue zostały zarezerwowane dla urządzeń z procesorami firmy Intel. Ci, którzy zdecydują się na wersję z układem AMD, będą musieli zadowolić się wariantem Jade Black. Choć muszę przyznać, to czerń kusi tutaj najbardziej. Pierwszą pozytywną niespodzianką jest wsparcie dla HDR w tym nietypowym, zginanym aż do 180°, 14-calowyn ekranie OLED z odświeżaniem 90 Hz.

Nietypowym głównie przez swoją rozdzielczość – 2880×1800, odpowiadające standardowi 2,8K i proporcjom 16:10. W laptopie znajdziemy gniazdo kart pamięci Micro SD, aż dwa porty Thunderbolt 4 oraz umieszczony z drugiej strony USB 3.2 typu A. Również tutaj nie zabrakło miejsca dla klasycznego audio jack 3,5 mm, co z pewnością ucieszy użytkowników przewodowych słuchawek i głośników zewnętrznych.

We wnętrzu znajdują się dość kompetentne podzespoły. Procesor Intel Core i7-1260P, 16 GB RAM w odmianie LPDDR5, 1 TB pamięci wewnętrznej PCIe 4.0 SSD oraz GPU w postaci Intel Iris Xe. Sytuacja ma się nieco inaczej w przypadku wariantu Jade Black. Tam już króluje procesor AMD Ryzen 7 5825U, a do tego 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej – lecz kolejno w standardach LPDDR4X i PCIe Gen3 SSD. Do tego już klasycznie dla tegorocznych Zenbooków – wsparcie dla WiFi 6E i dźwięk od harman/kardon zgodny z technologią Dolby Atmos.











Do koloru, do wyboru. Zenbook 14 OLED ma się czym pochwalić, a do tego wygląda dość elegancko! (źródło: ASUS)

Zenbook 14 OLED Space Edition – ASUS leci w kosmos!

To jednak nie wszystko, ponieważ opisywany wcześniej Zenbook 14 OLED doczeka się również specjalnego wydania kosmicznego. Space Edition zawrze w sobie kilka ciekawostek. Jedną z nich będzie chociażby dodatkowy ekran LCD umieszczony z tyłu urządzenia, który pokaże chociażby godzinę, stan baterii czy spersonalizowane wiadomości. Wystarczy otworzyć aplikację MyASUS, która pokaże wszystkie z dostępnych opcji.

Jeżeli będziecie chcieli poczuć się jak prawdziwy kosmonauta, Zenbook 14 OLED Space Edition ma na to aż dwa certyfikaty. Kosmiczny SMC-S-016A, dzięki któremu laptop wytrzyma potężne wibracje oraz temperatury od -24°C do 64°C. Do tego certyfikat militarny MIL-STD 810H – taki sam, jaki otrzymały najnowsze laptopy serii TUF Gaming, opisywane wczoraj przy okazji prezentacji laptopów od Republic of Gamers.

Zenbook 14 OLED Space Edition to jednak przede wszystkim zwiększona moc operacyjna. Maksymalnie 32 GB RAM, podwójne chłodzenie Dual Fan IceCool, a także konkretny procesor – Intel Core i9-12900H. Maksymalny pobór mocy wynosi 45 W, a wytrzymałość baterii jest na poziomie 64 Wh, czyli nieco gorzej od klasycznych Zenbook 14 OLED, osiągających 75 Wh.











Chciałoby się rzec – te laptopy to normalnie kosmos! (źródło: ASUS)

Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów, tutaj również zabrakło cen. Dlatego też trudno powiedzieć, czy zakup Space Edition będzie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w przypadku modeli serii Zenbook 14 OLED. Niemniej jednak – czekamy na konkrety. Producent z Tajwanu jest mocno przygotowany na obecny rok, a jak wiemy doskonale po prezentacjach na CES 2022, konkurencja także nie śpi.