Huawei pracuje nad kolejnym smartwatchem. Znamy pierwsze szczegóły

Postawa Huawei jest godna podziwu. Pomimo sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone firma robi co może, aby prezentować nowe urządzenia, które przyciągną uwagę na dużym i zróżnicowanym rynku. Teraz dowiedzieliśmy się, że Chińczycy pracują nad kolejnym smartwatchem.

Dla nurków lub słuchających muzyki

W ostatnich miesiącach Huawei postawił na dość osobliwe akcesoria noszone na nadgarstku. W lutym na łamach Tabletowo ukazała się recenzja Huawei Watch Buds – sprzętu próbującego pogodzić pod jedną obudową smartwatch oraz bezprzewodowe słuchawki TWS. Pomijając pewne potknięcia, jest to zestaw ciekawy, choć kosztujący niemało.

Watch Buds (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Ta ostatnia cecha towarzyszy również modelowi Huawei Watch Ultimate. Elegancki, solidnie zbudowany sprzęt, z ładowaniem bezprzewodowym, odpornością do 10 ATM oraz zaawansowanymi funkcjami nurkowymi z pewnością mógł zainteresować sobą niejednego fana uprawiania wymagających sportów o zasobnym portfelu. Jak na ich tle prezentuje się niezapowiedziany jeszcze zegarek marki?

Huawei Watch AOD – co o nim wiemy?

O istnieniu tego urządzenia dowiedzieliśmy się dzięki zrzutom ekranu z chińskiej wersji aplikacji Huawei Health, które pojawiły się na platformie społecznościowej Weibo. Zegarek otrzyma okrągły ekran, który według informacji widocznych na tarczy będzie w stanie podać informacje dot. daty, kroków, poziomu naładowania akumulatora, pogody czy tętna. Sprzęt będzie można obsłużyć za pomocą koronki znajdującej się z prawej strony urządzenia. Warto jednak pamiętać, że wygląd zegarka może ulec zmianie.

Źródło: Weibo

Obecność AOD w nazwie zegarka może sugerować, że Huawei planuje zabłysnąć przy tym urządzeniu rozwiązaniami powiązanymi z technologią always-on-display. Nie jest to oczywiście nowinka dla producenta – AOD mogliśmy spotkać już w poprzednich urządzeniach marki, m.in. we flagowym Watch 3 oraz wspomnianym wyżej Watch Ultimate. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy podejrzeć najważniejsze informacje bez wybudzania zegarka w całości, co wpływa pozytywnie na czas pracy na akumulatorze (choć wyłączenie AOD jeszcze bardziej).

Czy w przypadku AOD Watch będzie chodzić wyłącznie o maksymalną optymalizację funkcji always-on-dispay, czy o jakieś rewolucyjne rozwiązania – przekonamy się zapewne bliżej premiery. Debiut tego urządzenia wraz z dwoma innymi modelami smartwatchy (podobno) zaplanowano na październik 2023 roku, razem ze smartfonami z serii Mate 60.