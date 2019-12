2020 rok przyniesie wysyp smartfonów z czytnikami w ekranach LCD

Czytnik linii papilarnych to już standardowy element wyposażenia niemal każdego smartfona. Co więcej, coraz częściej nawet modele z niższych półek cenowych wyposażane są w ekranowe skanery odcisków palców. W 2020 roku czeka nas prawdziwy wysyp urządzeń z tym rozwiązaniem na pokładzie, ponieważ wielu producentów jest gotowych produkować sensor, który będzie można zintegrować z wyświetlaczem LCD.

Czytnik linii papilarnych, jak każde nowe rozwiązanie, początkowo był zarezerwowany wyłącznie dla najdroższych smartfonów. Aktualnie mogą jednak z niego korzystać również właściciele budżetowych modeli, aczkolwiek nie wszystkie sensory działają tak samo. Niekwestionowanym liderem na tym polu są urządzenia Huawei – w ich przypadku wystarczy tylko musnąć skaner odcisków palców, aby odblokować dostęp do sprzętu.

W ostatnim czasie mocno na popularności zyskały czytniki linii papilarnych, które są zintegrowane z wyświetlaczami. To rozwiązanie również na samym początku dostępne było tylko dla właścicieli droższych smartfonów, ale bardzo szybko pojawiło się także na pokładzie tańszych modeli – proces ten przebiegł znacznie szybciej niż w przypadku pojemnościowych skanerów odcisków palców, przede wszystkim za sprawą Oppo i Vivo, które jako pierwsze zaczęły je stosować na szeroką skalę.

Ekranowe czytniki linii papilarnych mają jednak to do siebie, że obecnie można je integrować wyłącznie z wyświetlaczami (AM)OLED, ponieważ są one znacznie cieńsze niż panele LCD (oprócz tego w grę wchodzi jeszcze kilka innych czynników). Producenci tych podzespołów w ostatnich miesiącach intensywnie pracowali nad tym, aby tego typu skanery odcisków palców dało się też połączyć z ekranami LCD i udało im się to osiągnąć, co zwiastuje wysyp smartfonów z takim rozwiązaniem na pokładzie.

Gotowość do masowej produkcji czytników linii papilarnych, które będzie można zintegrować z wyświetlaczami LCD, zadeklarowało już m.in. BOE Technology (firma ta dostarczy także ekrany OLED do przyszłorocznych iPhone’ów), a teraz również Goodix. To ostatnie przedsiębiorstwo ma ogromne doświadczenie w dostarczaniu ekranowych skanerów odcisków palców – w jej produkty wyposażone są m.in. Huawei Mate 30 Pro, Oppo Reno 3 Pro, Xiaomi CC9 Pro, OnePlus 7T Pro i Motorola One Zoom.

Co ciekawe, już w sierpniu 2019 roku pojawiły się informacje, że Huawei pracuje nad smartfonem z czytnikiem linii papilarnych zintegrowanym z wyświetlaczem LCD. Możemy mieć jednak pewność, że nie tylko ta marka wypuści podobne urządzenie – jeśli producenci tego podzespołu będą gotowi sprostać zapotrzebowaniu, na pewno chętnych na jego wykorzystanie nie zabraknie.

Skanery linii papilarnych zintegrowane z ekranem będą coraz powszechniejsze

Źródło: ITHome via GizmoChina