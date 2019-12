Seria Huawei Mate 30 odniosła spektakularny sukces

Wydawałoby się, że amerykańskie sankcje uniemożliwią Huawei ekspansję na globalnym rynku i producent będzie musiał z podkulonym ogonem skupić się wyłącznie na swojej ojczyźnie. Tymczasem Chińczycy co chwilę udowadniają, że decyzje Donalda Trumpa mają znikomy wpływ na ich dalszą działalność. Świadczy o tym m.in. spektakularny sukces serii Huawei Mate 30, której przedstawiciele nie oferują aplikacji i usług Google.

Aż do momentu oficjalnej premiery nie było wiadomo, czy smartfony z linii Mate 30 będą miały dostęp do aplikacji i usług Google. Jak już wiemy, nie mają go i w pełni bazują na autorskim rozwiązaniu o nazwie Huawei Mobile Services, którego jednym z najważniejszych elementów jest sklep AppGallery. Producent bardzo szybko rozwija i dopracowuje swój ekosystem, ponieważ na razie nie zapowiada się, aby Amerykanie pozwolili ponownie korzystać Chińczykom z produktów giganta z Mountain View. Jest to więc niezbędne – tym bardziej, że na HMS bazować mają także flagowce z serii Huawei P40.

Mimo że klienci w Europie przyzwyczajeni są do korzystania z aplikacji i usług Google, Huawei zdecydował się wprowadzić Mate 30 Pro na Stary Kontynent. Smartfon był dostępny także w Polsce w ograniczonej liczbie egzemplarzy (wszystkie 100 sztuk ostatecznie udało się sprzedać, chociaż trwało to dość długo), natomiast w innych krajach cały czas można go kupić (na przykład w Niemczech i Francji).

Huawei Mate 30 (Pro) – sprzedaż

Smartfony z linii Mate 30 zadebiutowały 19 września 2019 roku. W listopadzie Huawei poinformował, że po 60 dniach udało się sprzedać siedem milionów egzemplarzy, czyli aż o 75% więcej niż sztuk flagowców z serii Mate 20 w analogicznym okresie! Teraz okazuje się, że po zaledwie miesiącu producentowi udało się niemal podwoić ten wynik – jak bowiem donoszą źródła z łańcucha dostaw, Chińczycy dostarczyli na rynek już ponad 12 milionów urządzeń z rodziny Mate 30.

To jednak jeszcze nie koniec. Przywoływane źródła są przekonane, że Huawei ogólnie uda się sprzedać nawet 20 milionów egzemplarzy smartfonów z serii Mate 30. Oczywiście najprawdopodobniej lwią część kupią mieszkańcy Chin, dla których brak aplikacji i usług Google to żadna nowość, lecz swoją cegiełkę dołożą także obywatele innych krajów na całym świecie. Tym bardziej, że producent zainwestuje ogromne kwoty w rozwój i promocje Huawei Mobile Services.

