Udzielasz się na oficjalnym forum tego producenta smartfonów? Uważaj!

Nieważne, czy chodzi o profil na platformie cyfrowej czy o skrzynkę e-mail – włamanie się na konto nie należy do najprzyjemniejszych zdarzeń. Okazuje, się, że w 2022 roku niepubliczne dane z forum społeczności skupionej wokół pewnego producenta smartfonów ujrzały światło dzienne.

Wzloty i upadki producenta smartfonów

Ostatnie miesiące Nothing powinien zaliczyć do kategorii udanych. Firma zaprezentowała niedawno słuchawki, które wspomagają użytkownika dzięki integracji ze sztuczną inteligencją. Miesiąc temu byliśmy natomiast świadkami debiutu Nothing Phone (2a) – pierwszej propozycji w segmencie urządzeń mobilnych ze średniej półki. Oprócz tego producent udostępnił narzędzia do programowania diód w swoich urządzeniach i pokazał pierwszy smartwatch w historii przedsiębiorstwa.

Nothing Phone (2a) (Źródło: producent)

Niestety, w listopadzie 2023 roku Nothing pozwolił sobie na wpadkę z własnym komunikatorem. Przez problemy z zabezpieczeniami, Nothing Chats został wycofany po 24 godzinach i do dziś nie wrócił do oferty firmy. Okazuje się jednak, że na początku swojej kariery, czyli w okolicach 2022 roku, producent miał także mały włam na oficjalnym forum.

Maile na wolności

Serwis Android Authority natrafił na stronie zajmującej się współdzieleniem plików na dokument tekstowy zawierający dane profili użytkowników Nothing Community. Oprócz publicznie dostępnych informacji, takich jak nazwa użytkownika, data dołączenia czy liczba komentarzy pojawiły się tam też adresy e-mail, które powinny pozostać ukryte przed wzrokiem wścibskich oczu. Baza zawierała w sobie ok. 2250 profili. Biorąc pod uwagę ostatnie wpisy, została wykradziona w 2022 roku.

Na odkrycie Android Authority zareagował już Nothing. Firma wystosowała oświadczenie o następującej treści:

W grudniu 2022 roku Nothing odkryło lukę, która dotyczyła adresów e-mail należących wtedy do członków społeczności. Nie zostały ujawnione imiona, adresy prywatne, hasła czy informacje dot. płatności. Po tym odkryciu, Nothing podjęło natychmiastowe kroki aby naprawić błąd i wzmocnić zabezpieczenia Odpowiedź Nothing na artykuł serwisu Android Authority

Czy zatem wieloletni i aktywni fani Nothing mają się czego obawiać? Według stanowiska firmy nie ma takiej potrzeby. Jeżeli jednak jesteście przezorni aż do przesady, to zmiana hasła na koncie, którego używacie na Nothing Community z pewnością Wam nie zaszkodzi.