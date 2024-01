Smartwatch Nothing dostępny w Polsce. Cena jest atrakcyjna

CMF by Nothing Watch Pro właśnie pojawił się w przedsprzedaży w sklepie x-kom. Wypada zaznaczyć, że cena jest naprawdę przyjemna.

Co oferuje smartwatch Nothing?

Markę Nothing kojarzymy przede wszystkim ze słuchawek i smartfonów, które zdecydowanie wyróżniają się designem na tle konkurencji. Jak najbardziej możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z atrakcyjnymi wizualnie urządzeniami. Natomiast niedawno do portfolio dołączyło więcej produktów, które zostały wydane pod submarką CMF by Nothing.

Jednym z ciekawszych produktów, które pojawiły się pod wspomnianą submarką, z pewnością jest smartwatch. CMF by Nothing Watch Pro, bowiem tak nazywa się nowy smartwatch, ma prosty i minimalistyczny design. Podczas projektowania celem nie było stworzenie kontrowersyjnego czy nietypowego produktu, ale urządzenia, które ma trafić w gusta użytkowników poszukujących prostego smartwatcha.

Do dyspozycji otrzymujemy 1,96-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 410 x 502 pikseli. Nie zabrakło funkcji dotyczących zbierania danych zdrowotnych – m.in. stres, tętno czy natlenienie krwi. Do tego dochodzi dostęp do 110 różnych trybów sportowych, a także wbudowany GPS, dzięki któremu możemy zostawić smartfon podczas treningu w domu.

Bohater tego tekstu cechuje się jeszcze wodoodpornością na poziomie IP68, akumulatorem o pojemności 340 mAh, który ma wystarczyć na nawet 13 dni pracy oraz wsparciem dla odbierania rozmów za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu.

Ile kosztuje CMF by Nothing Watch Pro w Polsce?

Urządzenie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, trafiło właśnie do przedsprzedaży w Polsce. Smartwatch możemy bowiem kupić w sklepie x-kom. Dostępny jest on w dwóch wersjach kolorystycznych – szarej i czarno-szarej.

Przejdźmy jednak do najważniejszej informacji, czyli ceny. CMF by Nothing Watch Pro w x-kom został wyceniony na 329 złotych. Na początku przedsprzedaży mogliśmy skorzystać z kodu rabatowego nic-watch, który pozwalał obniżyć cenę do 299 złotych. Niestety, teraz po wprowadzeniu kodu pojawia się komunikat, że nie jest już aktywny.

Z informacji umieszczonych na stronie x-kom wynika, że wysyłki zamówionych w przedsprzedaży smartwatchy rozpoczną się 11 stycznia 2024 roku. Warto dodać, że CMF by Nothing Watch Pro znajdziemy również w Amazon w cenie 309 złotych, ale aktualnie dostępny jest tylko szary wariant kolorystyczny, a wysyłka ma być realizowana dopiero za 6-7 miesięcy.