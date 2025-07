Gigant wycofuje flagowy smartfon zaraz po premierze. „Koniec serii”

Japoński producent zdecydował się na wycofanie ze sprzedaży smartfona Sony Xperia 1 VII – zaledwie parę tygodni po tym, jak zadebiutował na rynku. Nie do końca wiadomo dlaczego, choć wszystko wskazuje na poważniejszy problem techniczny.

Smartfon Sony Xperia 1 VII wycofany ze sprzedaży

Smartfon Sony Xperia 1 VII zadebiutował na rynku w pierwszej połowie maja 2025 roku – jako najnowszy flagowiec, będący owocem współpracy czterech ekip japońskiego producenta: ludzi od smartfonów, aparatów, telewizorów i audio. W czerwcu trwała przedsprzedaż modelu Xperia 1 VII w Polsce i choć dało się go zamówić, to teraz stało się coś dziwnego i… taka możliwość zniknęła.

To dziwne, ale nie zupełnie zaskakujące. Smartfon bowiem po cichu został wycofany ze sprzedaży także w innych krajach europejskich, a wszystko zaczęło się kilka dni wcześniej: od wstrzymania jego sprzedaży w Japonii, a następnie Hongkongu i na Tajwanie.

Wycofując flagową Xperię w Japonii, firma Sony oficjalnie to ogłosiła. W przypadku rynków europejskich nie doczekaliśmy się póki co podobnych komunikatów. Zamiast tego w sklepie producenta widzimy jedynie informację o końcu serii i możliwość powiadomienia o dostępności, ale nie zamówienia produktu.

Sony Xperia 1 VII niedostępny w polskim sklepie producenta (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jeśli chodzi o Japonię, to powodem wycofania były liczne doniesienia o problemach technicznych. Objawiały się one przede wszystkim losowymi wyłączeniami i restartami urządzenia. Wcześniej sugerowano, że może to być ściśle powiązane z którąś z japońskich usług, ale wycofywanie Xperii na kolejnych rynkach każe spojrzeć na to szerzej.

Poza Polską w Europie smartfona nie da się zamówić także między innymi w Niemczech, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Do czasu opublikowania oficjalnej informacji trudno powiedzieć, jak przedstawia się przyszłość urządzenia na Starym Kontynencie.

Sony Xperia 1 VII (fot. Sony)

Sony Xperia 1 VII? A co to za jeden?

Przypomnę tylko, że Sony Xperia 1 VII to flagowy smartfon, wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej typu UFS 4.0. W środku znajduje się również akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30 W.

Sekcję fotograficzną tworzą: główny sensor 48 Mpix (f/1.9) z OIS i przetwornikiem Exmor T formatu 1/1,35 cala, ultraszerokokątny moduł 48 Mpix (f/2.0) oraz 12 Mpix teleobiektyw (f/2.3~3.5) z zoomem optycznym od 3,5 do 7,1x, a także 12 Mpix aparat do selfie. Ten ostatni bierze dla siebie odrobinę przestrzeni z 6,5-calowej tafli wyświetlacza OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 1-120 Hz.