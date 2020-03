realme 6i oficjalnie. To pierwszy smartfon z procesorem MediaTek Helio G80

realme odnosi sukces za sukcesem dzięki temu, że ma w swojej ofercie same smartfony o bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości – a to działa jak magnes na klientów (i to niezwykle skutecznie – marka ma już ponad 18 mln użytkowników). Nowy realme 6i nie jest wyjątkiem od tej reguły. Co więcej, jest to pierwszy smart-telefon na rynku z procesorem MediaTek Helio G80, który przy okazji miał swoją cichą premierę.

realme 6i – specyfikacja

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala, który zajmuje 89,8% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). Podczas prezentacji producent nie podał informacji o rozdzielczości ekranu, ale prawdopodobnie jest to HD+. Sercem urządzenia jest nowy, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80, który składa się z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,0 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 do 1,8 GHz. Za grafikę w tym SoC odpowiada ARM Mali-G52 MC2. Układ „wykręca” w AnTuTu ponad 200 tysięcy punktów. realme 6i będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz z 4 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika.

Smartfon oferuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix z pikselami wielkości 1,0 µm i przysłoną f/2.0, który umieszczono w wycięciu w wyświetlaczu. Na panelu tylnym znajduje się natomiast poczwórny 48 Mpix + obiektyw ultra-szerokokątny o kącie widzenia 119° + „oczko” do zdjęć makro (do 4 cm) + pomocniczy sensor monochromatyczny do fotografii portretowej. Na pleckach realme 6i jest także pojemnościowy czytnik linii papilarnych.

realme 6i pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z autorskim interfejsem realme UI. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 18 W. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło też 3,5 mm złącza słuchawkowego.

realme 6i – cena, dostępność

Smartfon w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Birmie (przedsprzedaż rozpocznie się już jutro, tj. 18 marca 2020 roku). Za wersję 3 GB/64 GB klienci będą musieli zapłacić 249900 kiatów (równowartość ~700 złotych), natomiast za wariant 4 GB/128 GB – 299900 kiatów (~835 złotych).

Aktualnie nie wiadomo, do jakich jeszcze krajów trafi realme 6i i czy na ich liście znajdzie się Polska.

Źródło: realme, GizmoChina

