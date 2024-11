Znamy datę premiery serii Huawei Mate 70. Jest na co czekać?

Huawei potwierdził datę premiery serii Mate 70. Nowe flagowce mają być pokazem technologicznych możliwości chińskiego giganta, w tym nowego systemu HarmonyOS Next i procesora Kirin 9100. Wygląda na to, że firma ma w planach przynajmniej cztery modele: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ oraz Mate 70 RS Ultimate. Co już o nich wiemy?

Czym zaskoczy seria Huawei Mate 70?

Jedną z największych nowości w serii Mate 70 będzie debiut HarmonyOS Next, autorskiego systemu operacyjnego Huawei, który całkowicie odchodzi od bazy Android Open Source Project. System ma być bardziej zoptymalizowany pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, ale czy to uczyni go konkurencyjnym wobec iOS i Androida? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać.

Pod maską znajdzie się procesor Kirin 9100, produkowany w 6 nm technologii przez SMIC. Oczekuje się, że jego wydajność dorówna Snapdragonowi 8+ Gen 1. Doniesienia mówią także, że akumulator o pojemności 6000 mAh będzie wspierać szybkie ładowanie 88 W oraz 50 W ładowanie bezprzewodowe. Jeśli chodzi o design, Mate 70 zachowa charakterystyczny okrągły moduł aparatu, ale z subtelnymi modyfikacjami.

Szykuje się gratka dla mobilnych fotografów

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach Tabletowo.pl, Huawei Mate 70 Pro może stać się mocnym graczem w fotografii mobilnej. Główny aparat o rozdzielczości 60 Mpix zostanie wsparty teleobiektywem peryskopowym 48 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszerokokątnym obiektywem połączonym z 12 Mpix sensorem. Na froncie smartfona ma pojawić się nowy aparat o rozdzielczości 48 Mpix, wspierany przez czujnik 3D ToF, co zapewni zaawansowane możliwości rozpoznawania twarzy.

Premiera serii Huawei Mate 70 zapowiedziana została przez CEO marki na 26 listopada 2024 roku. To szansa, aby zobaczyć, jak Huawei zamierza konkurować z najlepszymi smartfonami na rynku.

Z pewnością jest na co czekać. Jeśli smartfony z kolejnej iteracji serii Mate trafią na rynek globalny, ich sukces w dużej mierze będzie zależał od tego, jakie możliwości będzie oferował użytkownikom autorski system operacyjny, a przede wszystkim, jakie aplikacje będzie wspierał.

Uważam jednak, że Huawei będzie bardzo mocno grał możliwościami fotograficznymi, jak to ma miejsce choćby w Huawei Pura 70 Ultra.