Aktualizacja Google Authenticator. Przydatne usprawnienia

Google wprowadziło aktualizację aplikacji Authenticator, która nie tylko odświeża wygląd programu, ale także wprowadza nowe funkcje usprawniające jego codzienne użytkowanie. Zaktualizowana wersja 7.0 została udostępniona na platformy Android i iOS. Czego dokładnie dotyczą zmiany?

Google stawia na nowy design

Jedną z najważniejszych zmian w Google Authenticator jest jego nowy design, oparty na wzornictwie Material You. Elementy aplikacji dostosowują się teraz do systemowych ustawień kolorów, co sprawia, że wygląd programu jest bardziej spójny z resztą interfejsu smartfona. Wprowadzone zaokrąglenia, dynamiczne kolory oraz nowe ikony nadają aplikacji nowoczesny i estetyczny design.

„Pływający przycisk” zyskał bardziej kanciasty kształt i lepiej wpisuje się w minimalistyczną estetykę nowej wersji. Ekran skanowania kodów QR został również odświeżony. Teraz umożliwia włączenie latarki, co ułatwia skanowanie kodów w słabym oświetleniu. Dzięki temu dodawanie nowych kont stało się znacznie prostsze i bardziej intuicyjne.

Google Authenticator w wersji 7.0 pozwala także na łatwiejszą nawigację dzięki integracji paska wyszukiwania z menu głównym. Funkcja wyszukiwania zapisanych kont to nowość, która znacząco skraca czas potrzebny na znalezienie odpowiedniego kodu, zwłaszcza gdy w aplikacji przechowujemy wiele kont.

Google Authenticator 7.0 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Są też nowe funkcje

Jak informuje portal 9to5google, oprócz zmian wizualnych, nowa wersja Google Authenticator wprowadza istotne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych dodatków jest funkcja Privacy Screen, która wymaga użycia kodu PIN, odcisku palca lub innego zabezpieczenia biometrycznego, aby uzyskać dostęp do aplikacji. Użytkownik może ustawić czas, po którym aplikacja automatycznie wymaga ponownego odblokowania, od natychmiastowego do 10 minut.

Aktualizacja dodaje także bardziej intuicyjne zarządzanie kontami oraz lepszą synchronizację z Google Cloud. Dzięki temu użytkownicy mogą teraz przełączać się między różnymi kontami w bardziej płynny sposób. Wszystkie te usprawnienia zwiększają wygodę korzystania z aplikacji i zapewniają jeszcze wyższy poziom ochrony danych.

Warto podkreślić, że Google rzadko aktualizuje aplikację Authenticator, co sprawia, że obecne zmiany są szczególnie ważne i warto jak najszybciej je zainstalować. Ostatnia większa aktualizacja miała miejsce w kwietniu 2023 roku. Aktualizacja jest już dostępna w Google Play i App Store.