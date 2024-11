Google przygotowuje nowy Pixel Tablet. Co o nim wiemy?

Z najnowszych informacji wynika, że Google pracuje nad drugą generacją swojego tabletu z serii Pixel. Wygląda na to, że urządzenie może przynieść sporo zmian. Co może zaoferować ten sprzęt i kiedy ma szansę pojawić się na rynku?

Google postawi na produktywność?

Największą nowością w Pixel Tablet 2 ma być wprowadzenie dedykowanego akcesorium. Będzie to prawdopodobnie klawiatura, którą podłącza się do tabletu za pomocą pinów pogo umieszczonych na obudowie. Klawiatura ma pełnić równocześnie funkcję etui ochronnego oraz podstawki, która umożliwia ustawienie urządzenia w pozycji pionowej. Rozwiązanie to nawiązuje m.in. do iPadów i ma zaoferować użytkownikom wygodę podczas pisania i pracy biurowej (o ile taką można w ogóle prowadzić na tablecie).

Dzięki tej funkcji Pixel Tablet 2 ma szansę stać się bardziej wszechstronnym narzędziem, konkurującym z innymi tabletami nastawionymi na produktywność. Google intensywnie pracuje nad rozwinięciem funkcji systemu Android dla takich urządzeń. Ostatnie aktualizacje wprowadziły wsparcie dla gestów na touchpadach, nowe skróty klawiaturowe oraz możliwość aktualizacji oprogramowania podłączonych akcesoriów. Możliwe, że druga generacja tabletu Google zadebiutuje wraz z systemem Android 16 na pokładzie.

Zmiany obejmą też design i specyfikację

Pod maską Pixel Tablet 2 znajdzie się prawdopodobnie procesor Tensor G4. Doniesienia opublikowane przez Android Authority mówią, że model ma oferować do 7 lat wsparcia. Dzięki nowemu układowi Pixel Tablet 2 będzie mógł obsługiwać wyjście wideo, co otwiera drzwi do bardziej zaawansowanych zastosowań biurowych, poprzez podłączenie tabletu do monitora zewnętrznego.

Jeśli chodzi o design, Pixel Tablet 2 ma być podobny do swojego poprzednika, choć z drobnymi modyfikacjami. Wczesne prototypy wskazują na mniejsze ramki wokół wyświetlacza oraz zmienioną lokalizację niektórych elementów, takich jak przyciski głośności i zasilania. Kamera ma zostać przesunięta, a mikrofon zyskać nową pozycję, co może wpłynąć na ergonomię urządzenia.

Na razie nie ma informacji na temat dedykowanego rysika, który byłby naturalnym uzupełnieniem klawiatury. Google pracuje jednak nad lepszym wsparciem dla pisma odręcznego w Gboard, więc jest szansa, że o rysiku jeszcze usłyszymy.

Trzeba pamiętać, że Pixel Tablet 2 pozostaje na razie w fazie prototypowej, a szczegóły dotyczące jego ceny czy pełnej specyfikacji pozostają tajemnicą.

Premiera urządzenia planowana jest na 2025 rok.