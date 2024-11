Nowy sposób na telefonicznych scamerów. Babcia AI ma doprowadzić ich do szału

Brytyjski operator Virgin Media O2 wprowadził nietypowe rozwiązanie w walce z telefonicznymi oszustami. Babcia Daisy to zaawansowany chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który ma jedno zadanie: trzymać scamerów na linii jak najdłużej, uniemożliwiając im kontakt z potencjalnymi ofiarami. Jak dokładnie działa „staruszka”?

Jak działa Babcia AI „Daisy”?

Daisy została zaprojektowana jako „głos” starszej kobiety, która wdaje się w rozmowę z telefonicznymi oszustami. Jej celem jest marnowanie czasu scamerów poprzez opowiadanie historii o rodzinie, hobby, takich jak robienie na drutach, czy dopytywanie o szczegóły podawanych instrukcji. Babcia Daisy posługuje się realistycznym głosem, generowanym w czasie rzeczywistym przez AI.

Technologia opiera się na modelu językowym LLM, który analizuje słowa scamera, zamienia je na tekst, a następnie generuje odpowiedź. Ta odpowiedź jest przetwarzana na mowę i odtwarzana oszustowi. W jednym z przypadków Daisy potrafiła utrzymać oszusta na linii przez aż 40 minut, skutecznie uniemożliwiając mu kontakt z innymi potencjalnymi ofiarami.

Daisy jest częścią większej kampanii „Swerve the Scammers”, prowadzonej przez Virgin Media O2. Firma podkreśla, że w Wielkiej Brytanii co piąty obywatel jest co tydzień celem próby oszustwa telefonicznego. W 2023 roku operator zablokował transakcje, związane z podejrzanymi działaniami scamerów, o wartości ponad 250 milionów funtów.

Nietypowe rozwiązanie problemu scamu, ale czy skuteczne?

Daisy zyskała uznanie jako narzędzie, które przypomina użytkownikom o rosnącym problemie oszustw telefonicznych. Jak wskazują eksperci, edukacja i świadomość społeczna są kluczowe w zapobieganiu tego typu przestępstwom. Sama Babcia stworzona przez sztuczną inteligencję oczywiście nie rozwiąże tego problemu, ale może znacząco ograniczyć czas działania scamerów, odwracając ich uwagę od prawdziwych ofiar.

Virgin Media O2 nie jest jedyną firmą, która inwestuje w takie technologie. Inni również rozwijają zaawansowane systemy oparte na AI, aby chronić swoich klientów przed oszustami. Daisy została zaprojektowana jako środek defensywny, ale dzięki niej operator przypomina swoim klientom także, jak ważne jest, aby nie ufać obcym osobom przez telefon i zawsze weryfikować podawane informacje.

Z drugiej strony coraz częściej przestępcy wykorzystujący połączenia telefoniczne również korzystają z botów do wykonywania takich scamowych rozmów. Bardzo możliwe, że przez długi czas będą rozmawiać ze sobą dwa narzędzia oparte na algorytmach AI.