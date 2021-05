Cudowna wiadomość: smartfony Honor w Europie będą miały usługi Google!

Smartfony marki Honor niemal całkowicie zniknęły z rynku. Powrócą jednak do Europy w wielkim stylu, bo nie tylko piękne i mocne, ale przede wszystkim z Usługami Mobilnymi Google na pokładzie.

Chociaż sankcje, jakie Stany Zjednoczone zaczęły nakładać w maju 2019 roku, były wymierzone przede wszystkim w Huawei, to marka Honor również stała się ich ofiarą. W przeciwieństwie jednak do firmy-matki, która walczyła i wciąż walczy, niemal całkowicie wycofała się z segmentu smartfonów, bo przez długi czas wprowadziła na rynek wyjątkowo mało nowych urządzeń.

Nic nie wskazuje na to, aby Stany Zjednoczone poluzowały nałożone na Huawei sankcje, mimo że doszło do istotnych zmian personalnych na najważniejszych stanowiskach państwowych w USA. Chińczycy zdecydowali się więc ratować markę-córkę, sprzedając ją konsorcjum chińskich firm, co otworzyło jej drogę do podjęcia współpracy z kluczowymi partnerami, takimi jak Qualcomm czy właśnie Google.

Smartfony Honor w Europie będą miały Usługi Mobilne Google

Mimo że formalnie marka-córka „odeszła” od Huawei, to do tej pory nie mieliśmy pewności, czy pozwoli jej to instalować Usługi Mobilne Google na swoich nowych urządzeniach z Androidem. Niemiecki oddział producenta poinformował jednak, że smartfony z serii Honor 50 będą miały dostęp do zestawu usług i aplikacji giganta z Mountain View.

Spodziewamy się, że wspomniana przed chwilą rodzina będzie składała się z przynajmniej dwóch członków. Producent w ostatnim czasie zapowiedział, że jeden z nich zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G, natomiast drugi we flagowy układ Qualcomm Snapdragon 888.

Na razie nie wiadomo, kiedy seria Honor 50 zadebiutuje w Europie. Producent jeszcze nie ujawnił daty premiery, ale spodziewamy się jej w najbliższych tygodniach. Na tę chwilę trudno też przewidzieć, jaką politykę cenową obierze marka po „rozwodzie” z Huawei, ale wydaje się prawdopodobne, że podobną jak do tej pory. Jednocześnie zapowiada się na to, że znacznie mocniej skupi się na segmencie high-endowym, który w przeszłości traktowała raczej po macoszemu, bo było to poletko do popisu dla flagowców firmy-matki.