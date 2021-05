Honor odświeża swoje laptopy. Premiera modeli MagicBook 14 i MagicBook 15 2021

Seria laptopów MagicBook doczekała się tegorocznej aktualizacji sprzętowej. Modele MagicBook 14 i MagicBook 15 wyposażono w najnowsze procesory Intel Core 11. generacji.

Zmiana o sile kolejnej generacji procesorów Intela

Laptopy MagicBook od Honora nigdy nie rościły sobie prawa do nazywania się urządzeniami flagowymi – ten honor (hehe) czynią notebooki z serii MagicBook Pro. Niedawno do „rodzinki” dołączyły także nowe MagicBooki X, których pudełka trafią na solidną średnią półkę. Klasyczne MagicBooki 14 i 15 nie są już tak prestiżowe, ale wciąż mają do zaoferowania sporo.

Najnowszą generację MagicBooków uszlachetniają procesory Intela 11. generacji. MagicBook 14 może być wyposażony w czterordzeniowy układ Intel Core i7-1165G7 (z maksymalnym taktowaniem 4,7 GHz) lub w nieco bardziej oszczędną wersję z Intel Core i5-1135G7 (boost do 4,2 GHz). MagicBook 15 może działać tylko na tym drugim chipsecie. Oba modele wyposażone są w zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe.

Już wcześniej Honor sprzedawał te notebooki w wersjach z procesorami AMD Ryzen 5 3500U i Ryzen 5 4500U – teraz po prostu przyszedł czas na zaktualizowanie platformy o Tiger Lake’i.

Wspólne cechy dwóch modeli

Wiele rzeczy, oczywiście poza odmiennymi ekranami, łączy dwa nowe MagicBooki. Magic Book 14 ma ekran LCD IPS o przekątnej 14 cali, zaś MagicBook 15 – o przekątnej 15,6 cala. W obu wypadkach rozdzielczość bazowa to 1080p.

Reszta elementów jest w gruncie rzeczy identyczna. Mamy tu podświetlane klawiatury, kamerkę przednią wysuwaną z klawisza funkcyjnego (F7) i podwójne heat-pipe’y w układzie chłodzącym z wentylatorem. W zasadzie istnieje tylko jedna wersja pamięciowa: z 16 GB RAM i dyskiem SSD 512 GB.

Sprzęt, niezależnie od wersji, zasilany jest przez baterię 56 Wh, a uzupełnianie energii odbywa się przez ładowarkę 65 W, którą Honor dodaje do zestawu sprzedażowego. Jest ona w stanie doładować akumulator MagicBooka od zera do 44% w zaledwie pół godziny.

