Ten zniewalający smartfon kupisz w Polsce! Trudno się w nim nie zakochać

Niektóre smartfony potrafią wywołać opad szczęki. Nowy ZTE Axon 40 Ultra zdecydowanie jest jednym z nich. Urządzenie wygląda tak obłędnie, że trudno oderwać od niego wzrok. Szczególnie że niedługo będzie go można kupić również w Polsce!

Reklama

Smartfon ZTE Axon 40 Ultra oficjalnie zaprezentowany. Wywołuje efekt wow

Sam producent informuje, że ZTE Axon 40 Ultra został zaprojektowany dla spektakularności. I jak najbardziej jest spektakularny. Jego panel przedni niemal w całości jest wypełniony ekranem, który na dodatek spływa również na boczne krawędzie. W wyświetlaczu nie ma żadnych wycięć ani otworów, ponieważ aparat do selfie i rozmów wideo umieszczono za nim/pod nim (jak kto woli). Wygląda to naprawdę zjawiskowo.

Axon 40 Ultra (źródło: ZTE)

To już kolejny smartfon ZTE z podekranowym aparatem. Niedawno na rynku zadebiutowała Nubia REDMAGIC 7 Pro z podobnym rozwiązaniem. Producent informuje, że obszar wyświetlacza, za którym znajduje się aparat, cechuje się 400 ppi. Ponadto zastosowano tu szereg innowacyjnych rozwiązań, jak technologia niezależnych sterowników pikseli (każda jednostka pikselowa sterowana jest przez osobny układ pikselowy – ma to zapewnić większą jasność).

Obwody połączone są transparentnymi przewodami, co eliminuje ich agregację na krawędzi wyświetlacza w obszarze, gdzie znajduje się podekranowy aparat, dzięki czemu wyświetlany obraz jest „jeszcze gładszy”. Ponadto producent dalej ulepszył ekranowy chip UDC Pro, integrując aktualizację algorytmu MRC, inteligentne ulepszenie pikseli i inteligentną optymalizację technologii wyświetlacza, aby stworzyć bardziej dokładny i zsynchronizowany ekran.

Zaekranowy aparat ma rozdzielczość 16 Mpix i piksele o wielkości do 2,24 µm (z wykorzystaniem technologii łączenia pikseli). Jego pracę usprawnia Selfie Algorithm 3.0, bazujący na technologii głębokiego uczenia AI, który redukuje szum i kalibruje obraz w czasie rzeczywistym w różnych warunkach oświetleniowych – potrafi on na przykład odmgławić obraz i zmniejszyć odblaski, aby zwiększyć jego klarowność i przejrzystość. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji funkcję Smart Makeup.

Wyświetlacz AMOLED w smartfonie ZTE Axon 40 Ultra ma przekątną 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ 2480×1116 pikseli oraz 10-bitową głębię koloru i jasność szczytową na poziomie 1500 nitów, a do tego zapewnia 100% pokrycie palety barw DCI-P3. Ekran jest też w stanie odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i śledzić dotyk z prędkością 360 Hz. Ponadto dysponuje funkcją, która ogranicza migotanie w ciemnych scenach (1440 Hz PWM).

Imponuje jednak nie tylko przód tego smartfona, ale również jego tył, na którym znajdują się trzy aparaty o rozdzielczości 64 Mpix każdy! Oprócz głównego producent umieścił tu aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (oba z sensorami Sony IMX787) i o budowie peryskopowej.

Axon 40 Ultra (źródło: ZTE)

Aparat główny ma ogniskową 35 mm oraz 7 soczewek i przysłonę f/1.6, co zapewnia funkcję rozmywania tła na poziomie sprzętowym. Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym ma ogniskową 16 mm i funkcję ustawiania ostrości na obiekcie w odległości od 4 cm, czyli też przy zdjęciach makro. Teleobiektyw ma natomiast ogniskową 91 mm i zapewnia 5,7x zoom optyczny. Smartfon dysponuje również optyczną i elektroniczną stabilizacja obrazu, a do tego potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.

Ponadto specyfikacja ZTE Axon 40 Ultra obejmuje jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, kości LPDDR5 RAM, pamięć flash typu UFS 3.1, dziewięciowarstwowy system rozpraszania ciepła o powierzchni chłodzenia 36356 mm2 z komorą parową, podwójne głośniki stereo, X-liniowy silnik wibracyjny i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 65 W ładowania.

Axon 40 Ultra (źródło: ZTE)

ZTE Axon 40 Ultra początkowo będzie dostępny w Chinach za 4998 juanów (równowartość ~3300 złotych) za wersję 8 GB/256 GB i 5298 juanów (~3499 złotych) za wariant 12 GB/256 GB. Smartfon trafi do sprzedaży globalnie w czerwcu 2022 roku i będzie go można zamówić również do Polski z oficjalnej strony ZTE.