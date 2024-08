Wolimy smartfony niż tradycyjne aparaty, ale zadowoleni ze zdjęć nie jesteśmy

Aparaty wbudowane w nowoczesne smartfony stały się sposobem na rejestrowanie ulotnych chwil. Z okazji Światowego Dnia Fotografii opublikowano badanie na temat robienia zdjęć za pomocą urządzeń mobilnych.

Od aparatu do kieszonkowego smartfona

19 sierpnia 1839 roku zapisał się na kartach historii. W tymże dniu francuski rząd wykupił patent od Louisa Jacquesa Daguerre, który wynalazł proces fotograficzny o nazwie dagerotypia. Polega on na umieszczeniu materiału światłoczułego na posrebrzanych płytkach metalowych. Tak przygotowane płytki były następnie naświetlane, obrabiane chemicznie i utrwalane. W efekcie tego procesu powstawały zdjęcia o wielu szczegółach, a wynalazek ten uznawany jest za prawdziwy przełom w fotografii. Przez to wyjątkowe odkrycie właśnie w dniu 19 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Fotografii.

(źródło: SW Research na zlecenie Huawei CBG Polska)

Dziś okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków uwiecznianie codziennych chwil nie opiera się już o zwyczajne aparaty. Aż 93% Polaków tworzy fotografie za pomocą smartfonów. Zaledwie 41% decyduje się na tradycyjny sprzęt, a 12% używa do tego procesu tabletów.

Z badania przeprowadzonego w lipcu 2024 roku przez SW Research na zlecenie producenta smartfonów Huawei CBG Polska wynika, że aż 97% młodych osób w wieku poniżej 24 roku życia korzysta z aparatu w telefonie, a 36% z nich zapisuje w ten sposób chwile każdego dnia. 28% ankietowanych z grupy wiekowej od 25 do 34 lat także robi zdjęcia codziennie, podobnie postępuje 22% osób w wieku od 35 do 49 lat, natomiast z grupy powyżej 50 roku życia fotografie tworzy zaledwie 6% zapytanych.

Co fotografujemy i z jakim skutkiem?

Polacy bez względu na płeć w pierwszej kolejności tworzą fotografie krajobrazów i natury. Kobiety na drugim miejscu wspomniały o zdjęciach ważnych chwil w życiu (61%), natomiast mężczyźni stawiają na wakacje i wyjazdy (56%). Co ciekawe, osoby młode do 24 roku życia przyznają się do częstego fotografowania jedzenia (54%).

Choć aparaty wbudowane w smartfony wybierane są zdecydowanie częściej niż tradycyjne urządzenia do robienia zdjęć, zaledwie 36% zapytanych osób stwierdziło, że zawsze jest zadowolona ze zdjęć. 56% osób uważa, że ujęcia zwykle w ich opinii w porządku, ale nie zawsze. Zdaniem 7% fotki ze smartfonów zwykle nie są zbyt dobrym pomysłem. Są też i wieczni niezadowoleni: dla 1% takie zdjęcia nie mogą być przyczyną zadowolenia.

Z wyników badań wynika, że największe problemy na zdjęciach sprawiają ruchome obiekty (45%), nocne scenerie (41%) i fotografie o dużym przybliżeniu (30%).