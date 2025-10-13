Smartfon z najlepszym aparatem 500 złotych taniej. Zakochasz się w nim

To aktualnie smartfon z najlepszym aparatem na świecie – nie bez powodu. Już wkrótce będzie można go kupić w Polsce, a już teraz możesz załatwić sobie 500 złotych zniżki na niego.

Zapowiedź polskiej premiery smartfona z najlepszym aparatem na świecie

Seria Huawei Pura 80 została zaprezentowana w Chinach w czerwcu 2025 roku. Dwa miesiące później, w sierpniu 2025 roku Huawei Pura 80 Ultra został mianowany nowym „królem mobilnej fotografii”, ponieważ zdobył szczyt rankingu DxOMark w kategorii „smartfony”.

Tak, ranking ten wzbudza kontrowersje, ale faktem jest, że zdjęcia wykonane tym modelem wywołują opad szczęki. Smartfon Huawei Pura 80 Ultra robi bowiem rewelacyjne fotografie, podobnie jak Vivo X200 Pro. To zdecydowanie propozycja dla osób, dla których to najważniejszy aspekt.

Dziś polski oddział Huawei zapowiedział polską premierę serii Pura 80. Do sprzedaży w Polsce trafi nie tylko model Pura 80 Ultra, ale też Pura 80 Pro. Nie ma natomiast informacji na temat dostępności podstawowego Pura 80.

500 złotych rabatu na smartfon z najlepszym aparatem na świecie

Polska premiera ww. dwójki zaplanowana jest na 24 października 2025 roku. Do 23 października 2025 roku można zapisać się na listę mailingową na tej stronie internetowej. Po podaniu adresu zostanie wysłany na niego kod rabatowy o wartości 500 złotych do wykorzystania podczas zakupu Huawei Pura 80 Pro lub Pura 80 Ultra.

Kod rabatowy zostanie wysłany 24 października 2025 roku i będzie ważny do 23 listopada 2025 roku. Polskie ceny nowych high-endów chińskiego producenta nie są znane, ale wiadomo, że smartfon Huawei Pura 80 Pro będzie sprzedawany w konfiguracji 12/512 GB i trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i czerwonej.

Gdzie kupić? Huawei Pura 80 Pro 12/512 GB Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

Smartfon Huawei Pura 80 Ultra będzie z kolei sprzedawany w konfiguracji 16/512 GB i dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz złotej.

Gdzie kupić? Huawei Pura 80 Ultra 16/512 GB Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

W lipcu 2025 roku Huawei zapowiedział globalną premierę serii Pura 80 i poinformował, że smartfon Huawei Pura 80 będzie kosztował w Europie 1099 euro, a model Pura 80 Ultra – 1499 euro. Dziś to równowartość odpowiednio około 4685 i 6390 złotych.

Na tę chwilę oficjalne ceny w Polsce nie są znane – można jedynie przypomnieć, ile kosztowały smartfony z serii Huawei Pura 70 w Polsce w momencie premiery:

Huawei Pura 70 (12/256 GB) – 3999 złotych,

Huawei Pura 70 Pro (12/512 GB) – 5199 złotych,

Huawei Pura 70 Ultra (16/512 GB) – 6399 złotych.

Prawdopodobne jest, że Pura 80 Pro będzie nieco tańsza od swojej poprzedniczki, podczas gdy Pura 80 Ultra może kosztować tyle samo, aczkolwiek to jedynie przypuszczenia. Na oficjalne potwierdzenie musimy cierpliwie poczekać. Na pewno nie będą to jednak smartfony do 4000 złotych.