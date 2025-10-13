Znany sklep oferuje rekompensatę klientom. Tak ją otrzymasz

Znany sklep poinformował, że jego klientom przysługuje rekompensata. To pokłosie wystąpienia skierowanego do jego właściciela przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Klienci sklepu Empik mogą otrzymać rekompensatę
Empik informuje klientów o możliwości uzyskania rekompensaty. Mogą się o nią ubiegać osoby, które w latach 2022-2024 dokonały zakupów w tym sklepie, ale zamówienie uległo opóźnieniu w wysyłce lub dostarczeniu albo zostało anulowane.
W wiadomości, która trafia do skrzynek klientów, Empik przeprasza za niedogodności z tym związane i przyznaje, iż zdaje sobie sprawę z tego, że mogło to negatywnie wpłynąć na Twoje doświadczenia z Empikiem. Równocześnie wyraża nadzieję, że nadal jesteś i pozostaniesz w gronie naszych Klientów.
Z uwagi na wystąpienie skierowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Empik zdecydował się przyznać poszkodowanym klientom rekompensatę. Jest nią możliwość odebrania jednego z dowolnie wybranego audiobooka lub e-booka, dostępnego na platformie Virtualo bądź kodu rabatowego albo zwrotu środków na podane konto.
Jak otrzymać rekompensatę za opóźnione lub anulowane zamówienie od Empiku?
W wiadomości e-mail zawarty jest link do formularza, który należy wypełnić. Sklep zastrzega, że trzeba podać w nim rzetelne i kompletne dane wymagane w formularzu zgodne z danymi z konta Empik lub zamówienia, jakiego dotyczy rekompensata. Wyłącznie formularz wypełniony poprawnymi danymi będzie podstawą do przyznania rekompensaty.
Formularz będzie dostępny przez 4 tygodnie od momentu wysłania wiadomości do klienta, tj. do 10 listopada 2025 roku – wysyłka e-maili ma zakończyć się jeszcze dzisiaj (13 października 2025 roku). Jeśli klient go nie wypełni do ww. dnia, jego rekompensata przepadnie.
Po poprawnym wypełnieniu formularza rekompensata zostanie przekazana w ciągu 14 dni, jeśli ma być nią kod na audiobook lub e-book na platformie Virtualo albo kod rabatowy (eKarta). Z kolei w przypadku zwrotu środków na podane w formularzu konto czas realizacji wynosi do 21 dni.