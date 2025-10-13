Znany sklep oferuje rekompensatę klientom. Tak ją otrzymasz

Znany sklep poinformował, że jego klientom przysługuje rekompensata. To pokłosie wystąpienia skierowanego do jego właściciela przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klienci sklepu Empik mogą otrzymać rekompensatę

Empik informuje klientów o możliwości uzyskania rekompensaty. Mogą się o nią ubiegać osoby, które w latach 2022-2024 dokonały zakupów w tym sklepie, ale zamówienie uległo opóźnieniu w wysyłce lub dostarczeniu albo zostało anulowane.

W wiadomości, która trafia do skrzynek klientów, Empik przeprasza za niedogodności z tym związane i przyznaje, iż zdaje sobie sprawę z tego, że mogło to negatywnie wpłynąć na Twoje doświadczenia z Empikiem. Równocześnie wyraża nadzieję, że nadal jesteś i pozostaniesz w gronie naszych Klientów.

Z uwagi na wystąpienie skierowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Empik zdecydował się przyznać poszkodowanym klientom rekompensatę. Jest nią możliwość odebrania jednego z dowolnie wybranego audiobooka lub e-booka, dostępnego na platformie Virtualo bądź kodu rabatowego albo zwrotu środków na podane konto.

Wiadomość dla klientów sklepu Empik o możliwości otrzymania rekompensaty za opóźnione zamówienie w latach 2022-2024 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jak otrzymać rekompensatę za opóźnione lub anulowane zamówienie od Empiku?

W wiadomości e-mail zawarty jest link do formularza, który należy wypełnić. Sklep zastrzega, że trzeba podać w nim rzetelne i kompletne dane wymagane w formularzu zgodne z danymi z konta Empik lub zamówienia, jakiego dotyczy rekompensata. Wyłącznie formularz wypełniony poprawnymi danymi będzie podstawą do przyznania rekompensaty.

Formularz, który trzeba wypełnić, aby otrzymać rekompensatę od sklepu Empik (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Formularz będzie dostępny przez 4 tygodnie od momentu wysłania wiadomości do klienta, tj. do 10 listopada 2025 roku – wysyłka e-maili ma zakończyć się jeszcze dzisiaj (13 października 2025 roku). Jeśli klient go nie wypełni do ww. dnia, jego rekompensata przepadnie.

Po poprawnym wypełnieniu formularza rekompensata zostanie przekazana w ciągu 14 dni, jeśli ma być nią kod na audiobook lub e-book na platformie Virtualo albo kod rabatowy (eKarta). Z kolei w przypadku zwrotu środków na podane w formularzu konto czas realizacji wynosi do 21 dni.