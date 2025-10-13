młoda kobieta siedząca przed laptopem z rękami na klawiaturze
Znany sklep oferuje rekompensatę klientom. Tak ją otrzymasz

Grzegorz Dąbek·
Znany sklep poinformował, że jego klientom przysługuje rekompensata. To pokłosie wystąpienia skierowanego do jego właściciela przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klienci sklepu Empik mogą otrzymać rekompensatę

Empik informuje klientów o możliwości uzyskania rekompensaty. Mogą się o nią ubiegać osoby, które w latach 2022-2024 dokonały zakupów w tym sklepie, ale zamówienie uległo opóźnieniu w wysyłce lub dostarczeniu albo zostało anulowane.

W wiadomości, która trafia do skrzynek klientów, Empik przeprasza za niedogodności z tym związane i przyznaje, iż zdaje sobie sprawę z tego, że mogło to negatywnie wpłynąć na Twoje doświadczenia z Empikiem. Równocześnie wyraża nadzieję, że nadal jesteś i pozostaniesz w gronie naszych Klientów.

Z uwagi na wystąpienie skierowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Empik zdecydował się przyznać poszkodowanym klientom rekompensatę. Jest nią możliwość odebrania jednego z dowolnie wybranego audiobooka lub e-booka, dostępnego na platformie Virtualo bądź kodu rabatowego albo zwrotu środków na podane konto.

wiadomość dla klientów sklepu empik o możliwości otrzymania rekompensaty za opóźnione zamówienie w latach 2022-2024 źródło tabletowo.pl
Wiadomość dla klientów sklepu Empik o możliwości otrzymania rekompensaty za opóźnione zamówienie w latach 2022-2024 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jak otrzymać rekompensatę za opóźnione lub anulowane zamówienie od Empiku?

W wiadomości e-mail zawarty jest link do formularza, który należy wypełnić. Sklep zastrzega, że trzeba podać w nim rzetelne i kompletne dane wymagane w formularzu zgodne z danymi z konta Empik lub zamówienia, jakiego dotyczy rekompensata. Wyłącznie formularz wypełniony poprawnymi danymi będzie podstawą do przyznania rekompensaty.

Formularz, który trzeba wypełnić, aby otrzymać rekompensatę od sklepu Empik (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Formularz będzie dostępny przez 4 tygodnie od momentu wysłania wiadomości do klienta, tj. do 10 listopada 2025 roku – wysyłka e-maili ma zakończyć się jeszcze dzisiaj (13 października 2025 roku). Jeśli klient go nie wypełni do ww. dnia, jego rekompensata przepadnie.

Po poprawnym wypełnieniu formularza rekompensata zostanie przekazana w ciągu 14 dni, jeśli ma być nią kod na audiobook lub e-book na platformie Virtualo albo kod rabatowy (eKarta). Z kolei w przypadku zwrotu środków na podane w formularzu konto czas realizacji wynosi do 21 dni.

