Ile kamer ma Twój zamek do drzwi? Xiaomi proponuje dwie

Firma Xiaomi wprowadziła do sprzedaży inteligentny zamek do drzwi, wyposażony w dwie kamery. Takie rozwiązanie ma zwiększać nie tylko bezpieczeństwo, ale też komfort użytkowników, czyli w tym przypadku – domowników.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition – nazwa prawie tak długa jak lista funkcji

Nowy zamek nazywa się Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition. Jest podrasowaną wersją zamka Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, o którym Natalia pisała pod koniec wakacji, a podrasowanie – tak jak sugeruje to nazwa – polega na dodaniu drugiej kamery. W jakim celu?

Główna kamera patrzy na wprost, druga zaś jest skierowana w dół, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć nie tylko osobę znajdującą się przed drzwiami, ale też na przykład zwierzaka próbującego dostać się do domu albo paczkę pozostawioną przez kuriera na wycieraczce.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition (źródło: Xiaomi)

12 sposobów na odblokowanie, 2 kamery, 5 diod i 3 opcje zasilania

Równocześnie zamek nadal pozwala skorzystać z aż 12 sposobów na odblokowanie drzwi: od hasła tymczasowego i stałego kodu PIN (wprowadzanego przy użyciu fizycznej klawiatury), przez zbliżeniową technologię NFC, smartfonowy moduł Bluetooth lub użycie aplikacji mobilnej, po rozpoznawanie twarzy i skanowanie linii papilarnych czy skanowanie naczyń krwionośnych i rozpoznawanie ich za pomocą sztucznej inteligencji.

Dwie kamery, w jakie wyposażony został zamek Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition, odpowiadają zarówno za obsługę zabezpieczeń biometrycznych, jak i pełnią funkcję wizjera. Główna cechuje się rozdzielczością 3 Mpix i kątem widzenia 160 stopni, dodatkowa zaś ma 2 Mpix i kąt widzenia 128 stopni.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition (źródło: Xiaomi)

Dzięki pięciu diodom na podczerwień kamery mają dobrze radzić sobie z rejestrowaniem obrazu zarówno za dnia, jak i w nocy. Zintegrowany czujnik radarowy zaś automatycznie aktywuje funkcję wideo, gdy tylko wykryje ruch.

Rejestrowany obraz można oglądać z poziomu aplikacji na telefon, jak i na blisko 4-calowym wyświetlaczu wbudowanym w moduł zamka, instalowany wewnątrz mieszkania. Warto też wspomnieć o potrójnym systemie zasilania (akumulator, baterie i przez USB), czujnikach pozostawionych otwartych drzwi oraz alertach o próbach manipulacji.

Ile kosztuje inteligentny zamek Xiaomi z dwiema kamerami?

Póki co zamek Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition trafił do sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena wynosi 2899 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na równowartość ~1495 złotych. Nie wiadomo jednak, czy urządzenie kiedykolwiek trafi na polski rynek.