Nowa funkcja Spotify. Podzielisz się ulubioną muzyką w nowym miejscu

Platforma do streamowania muzyki dodała nową funkcję do aplikacji na Androida. Teraz prosto ze Spotify możesz podzielić się utworem, playlistą, albumem czy podcastem w nowym miejscu.

Dziel się ulubioną muzyką ze Spotify w nowym miejscu

Spotify zaanonsowało nową funkcję społecznościową, dzięki której swoją ulubioną muzyką czy podcastem podzielisz się w kolejnym miejscu. Tym razem nie jest to Instagram czy Facebook, a WhatsApp.

Statusy czy też Aktualizacje w komunikatorze WhatsApp od dawna pozwalają na udostępnianie zdjęć, nagrań czy tekstu. Dodana Aktualizacja – podobnie jak Relacja na Instagramie – znika po 24 godzinach. Teraz bezpośrednio do Statusu w WhatsApp możesz dodać utwór, który podbił Twoje serce albo podcast, którym chcesz się danego dnia podzielić ze znajomymi.

Jak dodać utwór Spotify do Statusu w WhatsApp?

Zasada działania jest bardzo prosta. Wystarczy, że otworzysz aplikację Spotify na urządzeniu mobilnym z Androidem i znajdziesz podcast, utwór lub nawet playlistę, album artysty czy audiobook, którym chcesz się podzielić. Stuknij w trzy kropki i wybierz opcję Udostępnij (u mnie jest to pierwsza zakładka na górze), a następnie znajdź ikonę WhatsApp z podpisem Status.

Przypomnę, że z tego miejsca możesz udostępnić wybraną treść również na inne sposoby. M.in. prześlesz ją w rozmowach prywatnych przez takie aplikacje, jak Messenger, WhatsApp, SMS, Instagram, TikTok oraz w relacjach na Facebooku czy Instagramie.

Udostępnione w Aktualizacjach WhatsAppa treści wyświetlą się jako wizytówka z tytułem, okładką oraz linkiem Otwórz na Spotify. Dzięki temu Twoi znajomi mogą bardzo szybko i łatwo przesłuchać tę treść. W komunikacie wspomniano też, że przy każdym udostępnionym utworze Twoi znajomi i rodzina usłyszą krótką zapowiedź audio, dzięki czemu od razu poczują Twój klimat.

Udostępnianie utworu w Statusie WhatsApp (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Nowa funkcja jest wdrażana globalnie – mi już udało się ją wypróbować. Z opcji mogą korzystać zarówno użytkownicy wersji bezpłatnej, jak i Premium.

Spotify szeroko otwarte na media społecznościowe

Spotify staje się coraz bardziej społecznościowe. Od ponad roku użytkownicy Instagrama mogą dzielić się w tzw. Notatkach swoim ulubionym utworem. W czerwcu 2025 roku funkcję tę znacznie ulepszono, bo muzyką czy innymi multimediami można teraz udostępniać na bieżąco. W praktyce oznacza to, że jeśli połączysz Spotify z Instagramem w Notatkach mogą automatycznie wyświetlać się aktualnie słuchane przez Ciebie utwory, bez konieczności ręcznego ich aktualizowania.

To jednak nie wszystko. W obszernym wpisie podkreślono, że użytkownicy mogą dzielić się wybranymi treściami na łącznie osiem sposobów.