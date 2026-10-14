Aplikacja doskonała? Google ma nowy pomysł (a nawet kilka)

Szukasz, próbujesz, testujesz, usuwasz, znowu szukasz i nie znajdujesz idealnej aplikacji dla siebie, która spełniałaby wszystkie Twoje potrzeby? Choć sklep Google Play wypełniony jest programami do wszystkiego, czasem rzeczywiście każdemu czegoś brakuje. Właśnie w takich sytuacjach przydatna ma się okazać nowa funkcja.

Brakuje idealnej aplikacji w Google Play? Będzie można ją sobie stworzyć

Google AI Studio umożliwia teraz użytkownikom tworzenie własnych aplikacji, bez konieczności posiadania konta dewelopera. Można traktować je jak osobiste projekty i standardowo uruchamiać na własnym urządzeniu. Już niebawem pojawi się także możliwość udostępniania takich programów najbliższym, a jeśli ktoś będzie chciał pokazać swoje dzieło całemu światu – będzie można to zrobić: wówczas aplikacja przejdzie te same testy zaufania i bezpieczeństwa, co narzędzia tworzone przez profesjonalnych deweloperów.

Niestety, nie wiadomo jeszcze, kiedy w Polsce będziemy mogli spróbować tego sposobu tworzenia aplikacji. Póki co funkcja jest dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych – dla użytkowników powyżej 18. roku życia.

Nie tylko tworzenie – Google Play ułatwia też odkrywanie aplikacji

Przy okazji Google rozwija funkcję Ask Play w sklepie z aplikacjami – pozwala ona użytkownikom (choć jeszcze nie w Polsce) na wyszukiwanie programów za pomocą naturalnej rozmowy z asystentem AI, który poza rekomendacjami oferuje teraz również szczegółowe porównania.

Sprawniejsze ma być również wyszukiwanie gier – sztuczna inteligencja spróbuje opracować profil każdego gracza i na tej podstawie dobierać tytuły, które mogą być dla niego interesujące. Do tego rozwijane są funkcje społecznościowe, takie jak Sprinty (mikrowyzwania dla grup od 2 do 5 graczy) czy Sidekick – nakładka umożliwiająca szybkie nagrywanie 30-sekundowych klipów.

W temacie gier wspomnę jeszcze na marginesie, że w sklepie Google Play pojawiły się kolejne popularne gry pecetowe, takie jak Dave the Drive i Warhammer 40000: Boltgun – można w nie grać na urządzeniach mobilnych i komputerach z zapisem w chmurze.

Amerykański gigant chwali się też, że po aktualizacji sklep Google Play lepiej dostosowuje się do różnych ekranów, niezależnie od tego, czy jest to smartfon, tablet, laptop, gogle rzeczywistości wirtualnej czy samochód.

Google aktualizuje aplikacje w samochodach

Skoro już mowa o samochodach, wypada jeszcze napomknąć o nadchodzących aktualizacjach aplikacji w Android Automotive. Pozwolą one między innymi na uruchamianie usługi YouTube w tle podczas jazdy (oczywiście, wyłącznie dla abonentów Premium).

Dodatkowo lista dostępnych aplikacji zostanie rozszerzona, chociażby to Starz, Ludo King, JioHostar i przeglądarkę Firefox.