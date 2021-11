Xiaomi pracuje nad składanym smartfonem z klapką. Widocznie jest na nie popyt

Składane smartfony mają już swoją niszę na rynku. Co prawda nie są powszechnie wybieranymi sprzętami, ale zainteresowanie nimi wzrasta. Dlatego też Xiaomi na poważnie zajęło się projektowaniem poręcznego „składaka”.

Składany Xiaomi z klapką

Obecnie istnieją dwie główne szkoły składania smartfonów: z zawiasami, które są równoległe do dłuższego boku smartfona (o konstrukcji książki lub notatnika) oraz składane wpół, równolegle do krótszego boku (jak w telefonach z klapką). O ile ta pierwsza forma jest u producentów bardziej popularna, tak ta druga wydaje się cieszyć większym zainteresowaniem konsumentów.

Motorola Razr 5G

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez chińskiego blogera technologicznego @DCS, Xiaomi testuje obecnie składany telefon z klapką. Jego design jest zbliżony do Samsunga Galaxy Z Flip 3 lub Motoroli Razr 5G. Wydaje się więc być konstrukcją bardziej poręczną od „książkowych” form pokroju Galaxy Z Fold 3.

Już się na to zanosiło

Nie dalej jak cztery miesiące temu, pierwsi informatorzy przekazywali, że Xiaomi zgłosiło do urzędu patentowego szkice projektowe nowego składanego smartfona firmy. Miał on przyjąć kształt telefonu z klapką.

źródło: LetsGoDigital

Jak na razie dysponujemy jedynie strzępkami informacji, a do premiery tajemniczego Mi MIX Flipa (czy jakkolwiek się on będzie nazywać), zapewne jeszcze długa droga. Jednak cieszy fakt, że niewielki rynek składanych smartfonów nie zatkał się jedynie Samsungami. Oby inni producenci także pokazali, na co ich stać.