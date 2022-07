vivo Y77 5G – ponieważ w smartfonie z Androidem nie musi być Snapdragona

vivo ma już w swoim portfolio wiele bardzo dobrych smartfonów i jeszcze więcej całkiem niezłych. Do tego grona wkrótce dołączy vivo Y77 5G – sprzęt z procesorem MediaTeka na pokładzie.

vivo Y77 5G – totalna średnia półka

Najnowszy smartfon vivo, jeśli tylko producent dobrze go wyceni, powinien całkiem dobrze reprezentować producenta na różnych rynkach. Owszem, nie zanosi się na to, żebyśmy mieli do czynienia z flagowcem, ale z drugiej strony, sprzedaż najwyższych i najmocniejszych modeli smartfonów z Androidem nigdy nie była oszałamiająca. To średniopółkowce nakręcają wyniki. I właśnie taki będzie vivo Y77 5G.

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią vivo, nowy smartfon zostanie zaprezentowany już niebawem. Jednak już teraz wiemy o nim niemalże wszystko, za wyjątkiem oficjalnego potwierdzenia tego, ile będzie kosztować.

vivo Y77 5G (fot. rootmygalaxy.net) vivo Y77 5G (fot. rootmygalaxy.net)

Nowy vivo Y77 5G zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 810. To właściwie następca Dimensity 700, który wciąż pojawia się w niżej wycenianych konstrukcjach. Inne elementy specyfikacji to 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego mamy slot na karty microSD, a także funkcję „wypożyczania” wirtualnej pamięci tymczasowej z pamięci wbudowanej – do 4 GB.

Wygląda na „zwykły smartfon”

Patrząc na urządzenie od frontu (a mamy dostęp do grafik przedstawiających vivo Y77 5G), nie widać tu specjalnych sensacji. Jest ekran 6,58 cala w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżający się w 60 Hz. Jak na nowy smartfon ten ostatni parametr brzmi kiepsko, zwłaszcza, że średniopółkowce już dawno sięgnęły po 90 Hz i więcej. Ekran ma też wycięcie na przedni aparat 16 Mpix.

vivo Y77 5G (fot. rootmygalaxy.net)

Obracając urządzenie zauważymy czytnik linii papilarnych na boku obudowy. Jej tył roni miejsce dla podwójnego aparatu z matrycami 50 Mpix i 2 Mpix. Na wysepce z modułem znajduje się też dioda doświetlająca. Bateria charakteryzuje się pojemnością 5000 mAh i ładuje się z mocą 18 W. Nie zabrakło portu słuchawkowego, ale głośnik najwyraźniej jest tylko jeden. Wszystko zapakowano w obudowę o grubości 8,25 mm, ważącą 194 g.

Cena vivo Y77 5G ma wynosić około 1300 juanów. Premiera już 7 lipca.