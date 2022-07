Huawei MateBook D 16 – 16 cali możliwości

Akcja partnerska

Nie każdy może sobie pozwolić na dedykowane stanowisko pracy czy nauki w zaciszu swoich czterech ścian. Paradoksalnie jednak wielu z nas zależy na jak największej przestrzeni roboczej, dzięki której korzystanie z komputera staje się dużo wygodniejsze. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są laptopy z ekranami o dużej przekątnej, jak na przykład Huawei MateBook D 16, którego wyświetlacz ma przekątną aż 16 cali.

Większy ekran, niższa masa

Moim pierwszym laptopem był sprzęt z ekranem 15,6” – uważałam wtedy, że jest to optymalna przekątna dla osoby, która zamierza głównie korzystać z niego w domu, jedynie sporadycznie zabierając go na uczelnię czy jakieś wyjazdy. Było to jednak co najmniej dziesięć lat temu, kiedy laptopy ważyły swoje.

Nawiązuje do tego głównie z dwóch powodów. Pierwszy, zdaje się, że ważniejszy, jest taki, że Huawei MateBook D 16 ma wyświetlacz o przekątnej 16 cali, mieszcząc go w obudowę tradycyjnego urządzenia z ekranem 15,6 cala. Wszystko za sprawą zmniejszonych ramek wokół ekranu i zwiększonego stosunku screen-to-body, który w jego przypadku wynosi aż 90%.

Druga rzecz to oczywiście masa laptopa. 1,7 kg w przypadku omawianego dziś modelu to o ponad pół kilo mniej (!) niż w przypadku ostatniego dużego laptopa, którego miałam w swoim posiadaniu (pierwszy był jeszcze cięższy, ale nawet nie pamiętam, co to był konkretnie za sprzęt, a co dopiero ile ważył).

A żeby tego było mało, dołączony do zestawu zasilacz nie jest przesadnie duży, jak ma to miejsce w wielu laptopach. W przypadku nowości Huawei, producent chwali się, że ładowarka 65 W jest aż o 30% mniejsza i o 40% lżejsza niż ta, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku poprzedniego modelu (waży zaledwie 120 g i jest naprawdę niewielka).

Detale, które mają znaczenie

Zacznijmy od wyświetlacza, którego proporcje to 16:10, co w praktyce oznacza mieszczenie się większej ilości danych na ekranie niż w przypadku standardowego 16:9. Podwyższa to komfort pracy, pozwalając na zmniejszenie ilości scrollowania treści – niby mała rzecz, ale finalnie mająca spore znaczenie.

Kolejna rzecz to klawiatura numeryczna, która sama w sobie sprawia, że korzystanie choćby z uwielbianego przez wielu (a znienawidzonego przez całą resztę osób) Excela staje się bardziej wydajne. Dodając do tego skróty, które producent postanowił tu umieścić, takie jak kalkulator, AI Search, powrót do ekranu głównego oraz włącznik/wyłącznik aparatu, okazuje się, że całość została przemyślana tak, by maksymalnie usprawnić użytkownikowi korzystanie z laptopa i umieścić najważniejsze rzeczy tuż pod ręką.

Do tego wszystkiego warto wspomnieć o kamerze 1080p o kącie widzenia 88°, która zapewnia jakość dużo lepszą niż większość laptopów, które przeszły przez moje ręce w ostatnim czasie, o ile nie najlepszą (HD to nic dobrego). W laptopach największe znaczenie do tej pory było to, by w ogóle było nas jakkolwiek widać.

W MateBook D 16 jakość kamery została wzniesiona na wyższy poziom, a to również za sprawą dodatków w oprogramowaniu. Te znajdziemy z poziomu panelu sterowania w aplikacji PC Manager. Wśród nich warto wymienić śledzenie użytkownika, możliwość zmiany tła czy redukcję szumów.

Super Device, czyli laptop jako przedłużenie smartfona i nie tylko

Nie ukrywam, bardzo podoba mi się trend maksymalnego łączenia komputerów ze smartfonami. Huawei zauważył, że użytkownicy chcą maksymalnego ułatwienia korzystania z każdego sprzętu, który mają pod ręką, dzięki czemu powstała funkcja Super Device, dzięki której możemy traktować laptopa jako przedłużenie smartfona.

Po błyskawicznym wręcz połączeniu smartfona z laptopem, z poziomu drugiego z nich możemy między innymi wykonywać i odbierać połączenia, otwierać pliki z telefonu na laptopie czy też przenosić pliki pomiędzy oboma urządzeniami. Na mnie natomiast spore wrażenie zrobiła funkcja hotspotu – po podłączeniu telefonu laptop automatycznie korzysta z połączenia internetowego, udostępnionego przez smartfon.

Oczywiście, by korzystać z dobrodziejstw Super Device, należy posiadać smartfon z EMUI w wersji co najmniej 12. A jeśli jesteście posiadaczami również tabletu Huawei, możecie go wykorzystać np. jako drugi ekran – fajna sprawa.

Cena laptopa Huawei MateBook D 16 w przedsprzedaży, obejmującej rabat w wysokości 700 złotych, zaczyna się od 3299 złotych (w konfiguracji z Intel Core i5-12450H i 8 GB RAM). Oferta jest ważna do 24 lipca.

Z kolei regularne ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:

Intel Core i5-12450H, 8 GB RAM: 3999 złotych,

Intel Core i5-12500H, 16 GB RAM: 4399 złotych,

Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM: 5699 złotych.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei Polska