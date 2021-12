Nowy smartfon vivo jeszcze nie zadebiutował, a już wiemy o nim wszystko

Jutro kończy się 2021 rok. Raczej wątpliwe, aby którykolwiek producent jeszcze dziś lub w piątek zaprezentował nowy smartfon – prawdopodobnie wszyscy pracownicy odliczają czas do sylwestrowych imprez. Oficjalna premiera tego modelu jest jednak już tylko formalnością, ponieważ wiemy na jego temat wszystko, co najważniejsze.

Nowy smartfon vivo Y21T – specyfikacja

Ogromna fala informacji na temat tego modelu nie jest przypadkowa – od jego oficjalnej premiery dzieli nas zaledwie tylko kilka dni, ponieważ debiut urządzenia zaplanowany jest na 3 stycznia 2022 roku. Już teraz znamy jednak zdecydowaną większość jego specyfikacji i funkcji oraz wygląd.

źródło: MySmartPrice

Dzięki informacjom, które przedpremierowo jakimś cudem przedostały się do sieci, wiemy, że nadchodzący wielkimi krokami vivo Y21T zaoferuje swoim przyszłym właścicielom wyświetlacz Halo FullView o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli, który zapewni 96% pokrycie palety barw NTSC oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także ochrony oczu poprzez redukcję emisji niebieskiego światła.

Na przodzie, w wycięciu w ekranie w kształcie litery „V”, znajdzie się również aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/1.8 oraz funkcjami Multi Style Portrait i Super Night Selfie. Będzie to zatem mocna strona tego urządzenia.

Na panelu tylnym vivo Y21T zaprojektowano natomiast trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Obok niego znajdą się jeszcze dwa po 2 Mpix (f/2.4) każdy – jeden do zdjęć makro, a drugi pomocniczy do zdjęć portretowych. Moduł na pleckach odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. tryb Super Night Mode i funkcję Super HDR.

We wnętrzu smartfona znajdzie się też procesor Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) z Adreno 610 GPU i 4 GB RAM. Oczywiście nie zabraknie funkcji, która pozwoli „zyskać” dodatkowy 1 GB RAM – zostanie on wygospodarowany z pamięci wbudowanej, która będzie miała pojemność 128 GB. Użytkownik dostanie możliwość rozszerzenia jej przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Warto zauważyć, że producent przewidział dedykowany slot na nią, podobnie jak wsparcie dla USB OTG.

vivo Y21T zaoferuje również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon po wyjęciu z pudełku ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką FunTouch OS 12, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 18 W ładowania przez port USB-C. Urządzenie będzie miało wymiary 164,26×76,08×8 mm i ważyło 182 gramy.

Według nieoficjalnych informacji, cena vivo Y21T zostanie ustalona w Indiach na 16490 rupii (równowartość ~900 złotych). Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon będzie dostępny również w innych krajach.