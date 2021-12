„Myśl trzeźwo” – ruszyła wspólna akcja Policji i Yanosika

Policja ma pod koniec roku ręce pełne roboty. Zwiększona liczba kontroli drogowych dokonywanych przez funkcjonariuszy to już standard. Żeby jeszcze bardziej zwiększyć świadomość kierowców, zaplanowano wspólną akcję Policji i aplikacji Yanosik. Na czym polega?

Quiz dla użytkowników Yanosika

Jak przekazują twórcy aplikacji Yanosik, w trakcie świąt i długich weekendów odnotowuje się wzrost liczby aktywnych użytkowników programu. Spowodowane jest to jest zwiększeniem ruchu na drogach, podróżami do rodziny i znajomych, przygotowaniami do wspólnych imprez czy przejazdami do miejsc wypoczynku. Yanosik chce wykorzystać ten moment, by zwiększyć zasięg dotarcia do korzystających z apki.

Wszyscy otwierający w najbliższym czasie Yanosika, będą mogli wziąć udział w quizie, który dedykowany jest akcji „Myśl trzeźwo”. Jest szansa, że wielu kierowców wypełni ankietę i utwierdzi się w przekonaniu, że nie warto wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu.

Wszyscy, którzy odpowiedzą poprawnie na pytania z quizu, zostaną nagrodzeni. Otrzymają oni Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy, którym będą mogli podzielić się z innymi, poprzez udostępnienie go w mediach społecznościowych. Akcja potrwa do 16 stycznia.

Piłeś – nie jedź

Właściwie regułą jest, że w okolicach Nowego Roku wzrasta liczba nietrzeźwych kierowców na drogach. Sięgając po kieliszek, musimy liczyć się z tym, że nie możemy kierować pojazdów pod wpływem alkoholu. Fatalne decyzje w tym zakresie podjęło w ubiegłym roku tysiące osób, co doprowadziło do 1665 wypadków, w których zginęło 216 osób, a 1847 zostało rannych.

Komendant Komendy Głównej Policji, Robert Opas, apeluje:

Z doświadczenia wiemy, że podczas świąt, a szczególnie w okolicach Sylwestra, wzrasta liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Często takie osoby tłumaczą się, że wypiły jedno piwo, albo że to skutek dnia poprzedniego. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, którzy tego samego dnia lub dzień wcześniej spożywali alkohol, i nie są pewni czy mogą prowadzić auto, do przebadania się alkomatem w pobliskiej jednostce Policji. To nic nie kosztuje, a może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze.

Certyfikat Odpowiedzialnego Kierowcy może nikogo nie uratuje, ale nasze dobre decyzje związane z prowadzeniem pojazdów – już tak. Tak samo mogą przysłużyć się naszym portfelom: wszak od stycznia zmienia się taryfikator mandatów i trzeba spodziewać się, że za przekraczanie prędkości zapłacimy wyższe mandaty.

Wszystkim życzymy bezpiecznych podróży!