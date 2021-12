Ten realme spodoba się fanom mikrofotografii

Premiera drugiej generacji urządzeń realme GT już za rogiem. Firma nie czeka z ujawnianiem specyfikacji do dnia prezentacji – dziś dowiedzieliśmy się co nieco o aparatach, jakie znajdą się w realme GT 2 Pro.

realme GT 2 Pro to flagowa propozycja producenta

Choć smartfon nie przypomina tej wspaniałej konstrukcji z listopadowych przecieków, wciąż pozostaje ciekawą propozycją na początek przyszłego roku. Najambitniejszy projekt firmy najprawdopodobniej otrzyma układ mobilny Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM oraz 6,8 calowy wyświetlacz WQHD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Na obecną chwilę są to jeszcze domysły. Zamiast tego, realme pochwaliło się aparatami, jakie znajdą się w modelu GT 2 Pro.

Źródło: realme

realme przekazało informację za pomocą konta na Weibo, wraz z grafiką informacyjną w języku chińskim. Główny aparat to matryca Sony IMX766 o rozdzielczości 50 megapikseli. Ten sam czujnik spotkamy w innych urządzeniach od BKK Electronics – OPPO Find X3 Pro i OnePlus 9 Pro. Będzie to pierwsze urządzenie marki realme ze wsparciem optycznej stabilizacją obrazu. Druga soczewka to również 50-megapikselowa matryca z obiektywem ultraszerokokątnym o zawrotnym kącie widzenia na poziomie 150 stopni. Trzeci obiektyw to kamera mikroskopowa.

Choć realme GT 2 Pro nie posiada ani popularnego obiektywu do makro ani czujnika głębi, to aparat mikroskopowy jest równie ciekawą propozycją. Obok informacji o obiektywie widnieje numer 2.0, co może oznaczać że jest to ulepszona wersja soczewki. Zapewne mamy do czynienia z ewolucją kamery o rozdzielczości 3 megapikseli, ogniskowej f/3.0, 60-krotnym przybliżeniem w trybie hybrydowym oraz oświetleniem pierścieniowym. Obiektyw tego typu pojawił się już w OPPO Find X3 Pro.

Na pełną specyfikację i premierę urządzenia nie będziemy musieli długo czekać. Firma zaplanowała debiut realme GT 2 Pro na pierwszy wtorek przyszłego roku, wypadający już 4 stycznia. Wtedy to przekonamy się, czy układ mobilny i parametry sprostają oczekiwaniom wobec najbardziej zaawansowanego urządzenia w historii firmy.