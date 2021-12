MEGA SALE w Orange! Mnóstwo urządzeń w świetnych cenach

Akcja partnerska

Wielka poświąteczna wyprzedaż urządzeń właśnie ruszyła w Orange. Smartfony, smartwatche, a także mniejsze akcesoria – wszystko do zgarnięcia w atrakcyjnych cenach. Wachlarz promocji został przygotowany zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych – rzućmy na nie okiem!

Oferta dla klientów indywidualnych

Nie ma co ukrywać – największą gwiazdą oferty przygotowanej przez Orange jest zdecydowanie Xiaomi Redmi Note 10S w wersji z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie jest teraz tańsze o 288 zł, a zachętą niech będzie ekran AMOLED, główny aparat 64 Mpix oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Łącznie za ten smartfon zapłacicie 888 zł, a to jest naprawdę tanio, porównując chociażby z ofertami urządzenia na wolnym rynku.

Co ważne, ta promocja ma zastosowanie w Planie 60. W abonamencie 60 zł/miesiąc, obowiązującym przez 24 cykle rozliczeniowe, otrzymujecie nielimitowane rozmowy, SMS oraz MMS, łączny pakiet internetowy 50 GB (25 GB + 25 GB w aplikacji Mój Orange), a także możliwość korzystania z sieci 5G, 300 GB pakietu na święta w prezencie na 3 miesiące oraz 1 darmowy cykl rozliczeniowy, jeśli zdecydujecie się na zakup online.

W przypadku rozłożenia spłaty urządzenia na 24 raty sprzętowe, Xiaomi Redmi Note 10S wyniesie Was dodatkowe 37 zł miesięcznie.

By nie przedłużać, rzućmy więc okiem na pozostałe urządzenia z promocyjnej oferty dla klientów indywidualnych. Oferta obejmuje już rabaty: 5 zł za zgody marketingowe oraz 5 zł za e-fakturę odebraną w Mój Orange.

Nazwa urządzenia Opłata na start Łączna cena urządzenia w abonamencie Promocyjna rata sprzętowa (Plan 60, umowa na 24 miesiące) Xiaomi Redmi Note 10 S 6/128 GB 0 zł 888 zł 37 zł Realme 8i 4/64 GB 0 zł 720 zł 30 zł Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm eSIM 0 zł 1128 zł 47 zł

Warto również przypomnieć, że część urządzeń dorwiecie tylko w ofercie bez abonamentu! OPPO Band kosztuje teraz 179 zł, a słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – 249 zł!

Nawet o połowę taniej dla klientów biznesowych

Gdy mówimy o biznesie, potrzebne są gadżety przydatne do codziennej pracy. Jednym z nich może stać się Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm eSIM, teraz taniej aż o 50%, czyli 792 zł! W ofercie na raty zapłacicie jedynie 33 zł + VAT miesięcznie, w przypadku 2-letniej umowy. Wszystkie niezbędne aplikacje w zasięgu nadgarstka, bez potrzeby sięgania do kieszeni po telefon. Stała konstrukcja oraz wodoodporność zadbają o bezpieczeństwo urządzenia, a implementacja NFC pozwoli płacić zbliżeniowo w każdym sklepie dzięki Google Pay.

A jeżeli potrzeba nowego telefonu? Tutaj fajnym wyborem będzie Xiaomi 11 Lite 5G NE – teraz o 315 zł taniej (rata sprzętowa – 46 zł + VAT miesięcznie). Aż 8 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci wewnętrznej. Gdy dodamy do tego potrójny obiektyw w aparacie, urządzenie staje się niezawodnym kompanem w najtrudniejszych warunkach.

Ponownie – opisywane promocje dotyczą konkretnej taryfy w Orange. W tym przypadku mówimy o Planie Firmowym M. Jeżeli zakupicie ofertę online, otrzymujecie pakiet danych 65 GB oraz rozmowy, SMS i MMS bez limitu. Umowa obowiązuje 24 miesiące, a jej miesięczny koszt to 60 zł + VAT oraz rata sprzętowa + VAT.

Co ważne, oferta obejmuje już rabaty: 5 zł za zgody marketingowe oraz 5 zł za e-fakturę i comiesięczne logowanie na konto w Mój Orange. Spójrzmy zatem na przygotowane przez operatora promocje:

Nazwa urządzenia Opłata na start Łączna cena urządzenia w abonamencie (netto) Promocyjna rata sprzętowa (Plan Firmowy M, umowa na 24 miesiące, netto) Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB 0 zł 1104 zł 46 zł Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm eSIM 0 zł 792 zł 33 zł Xiaomi Redmi Note 10 S 6/128 GB 0 zł 624 zł 26 zł

Pozostałe promocje na urządzenia dotyczą innych planów w ofercie firmowej. myPhone NOW taniej o 168 zł w Planie Firmowym S, vivo V21 5G dorwiecie taniej o 264 zł w Planie Firmowym L czy wreszcie OPPO Reno6 Pro 5G z obniżką 528 zł w Planie Firmowym XL. Warto przed zakupem sprawdzić szczegóły każdego z planów. Te znajdziecie na oficjalnej stronie MEGA SALE dla firm w Orange.

Akcesoria i outlet – również taniej w Orange

Będąc już uzbrojonym w sprzęt, należy jeszcze zadbać o akcesoria. Te również znajdziecie w promocyjnych cenach – i to bez konieczności zakupu abonamentu. Słuchawki BT WG AirFlex 3 dostaniecie teraz za jedyne 99,90 zł. W ofercie pojawiły się również przecenione samochodowe uchwyty do telefonu (od 30 zł), ładowarka samochodowa (od 25 zł) czy też popsocket – uchwyt do stabilnego trzymania smartfonu w dłoni, tylko za 22,90 zł.

To jednak ciągle nie wszystko, bo Orange oferuje również odnowione smartfony i laptopy. Choć są to urządzenia ze zwrotów, są one przywracane do użytku w profesjonalny sposób. Oczywiście są też znacznie tańsze, co sprawia że zdecydowanie warto rozważyć ich zakup. Pełną ofertę odnowionych urządzeń znajdziecie w Outlecie Orange.

Warto też pamiętać, że mając w domu nieużywany smartfon, warto z nim pojawić się w firmowym salonie. Konsultant wyceni wartość urządzenia i jeżeli zdecydujecie się go pozbyć, przekaże on użytkownikowi odpowiedni bon na zakup urządzeń i akcesoriów w Orange.

Materiał powstał przy współpracy z Orange