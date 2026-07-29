To mógł być wielki „powrót zza grobu”. Ten smartfon jednak nie zachwyci

W maju 2026 roku pojawiła się zaskakująca informacja – (wydawało się, że już dawno) zapomniana seria smartfonów miała powrócić na rynek po 7 latach. Właśnie dowiedzieliśmy się, jaki smartfon będzie jej „nowym początkiem”. Okazuje się, że producent nie zdecydował się „uderzyć z wysokiego C”.

Smartfon Vivo S2 nie będzie imponujący, ale może spodobać się klientom

W 2019 roku zadebiutowały dwa modele o nazwie Vivo S1 – jeden w Chinach, a drugi w Indiach, pomimo innego wyglądu i innej specyfikacji. Z jakiegoś, nieznanego powodu smartfon Vivo S2 nie trafił jednak na rynek. Zrobi to w końcu w 2026 roku, po 7 latach.

Vivo S1 (fot. Vivo)

Jeden z użytkowników platformy X, Sanju Choudhary, udostępnił przedpremierowo zdjęcia oraz informacje dotyczące specyfikacji nadchodzącej nowości. W oczy rzuca się przede wszystkim wygląd, który jest wyraźnie „inspirowany” – smartfon Vivo S2 wygląda bowiem z tyłu jak iPhone Air w nieco bogatszej wersji, bo z dwoma aparatami (choć, jak zaraz się przekonacie, to przerost formy nad treścią).

Na przodzie znalazł się natomiast obustronnie zakrzywiony wyświetlacz z okrągłym otworem. Ekran to panel pOLED, cechujący się przekątną 6,83 cala i rozdzielczością 1,5K oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. We wspomnianym otworze Chińczycy umieścili 32 Mpix aparat.

Vivo S2 (źródło: Sanju Choudhary)

Na tyle de facto też jest tylko jeden „wartościowy” aparat – o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony IMX852, ponieważ drugi dysponuje jedynie 2 Mpix matrycą i prawdopodobnie posłuży do pomiaru głębi ostrości. Co prawda bywa to użyteczne i przydatne, ale producent mógł pokusić się o aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Wiadomo też, że nowy smartfon Vivo S2 zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 7360-Turbo 2,5 GHz oraz 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci oraz odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP68 i IP69. Ponadto na pokładzie znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 7050 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 44 W.

Całość będzie fabrycznie pracowała pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Ile będzie kosztował nowy smartfon Vivo S2?

Według informatora, smartfon Vivo S2 powinien być sprzedawany w Indiach za około 40-45 tysięcy rupii, co jest równowartością około 1590-1790 złotych. W jego przypadku sprzedaż ma skupić się na sklepach stacjonarnych, a tzw. selling point stanowić design.

Jest raczej mało prawdopodobne, że smartfon Vivo S2 trafi do sprzedaży w innych krajach. Moim zdaniem nie ma jednak czego żałować.