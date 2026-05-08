Zapomniana seria smartfonów powróci po 7 latach

Oferta producentów, podobnie jak kobieta, jest zmienna. Jedna z marek zamierza reaktywować jedną z serii smartfonów po 7 latach od premiery jej protoplasty.

Producent smartfonów zamierza reaktywować dawno zapomnianą serię

Producenci regularnie tworzą nowe serie, aby potem je ubić. W ten sposób reagują na zmiany na rynku i starają się do niego dopasować, mając nadzieję, że dana strategia opłaci się. W 2019 roku, czyli 7 lat temu, sporo działo się w obozie marki Vivo.

W lutym 2019 roku zadebiutował bowiem Vivo U1, a w marcu Vivo S1 z procesorem MediaTek Helio P70 i wysuwanym aparatem przednim (w Chinach). Cztery miesiące później, w lipcu 2019 roku, premierę (poza Chinami) miał… kolejny Vivo S1 – pierwszy smartfon z SoC MediaTek Helio P65.

Vivo S1 (źródło: Vivo)

Dziś seria, oznaczona literą S, jest już zapomniana, chociaż oba modele z tej linii wciąż widnieją na stronach producenta, aczkolwiek można wejść na nie wyłącznie z bezpośredniego linku.

Nic nie wskazywało na to, że wróci ona do żywych, a tymczasem, jak twierdzi jeden z branżowych informatorów – Abhishek Yadav, Vivo zamierza wprowadzić do sprzedaży smartfony z serii S2. Prawdopodobnie nikt nie spodziewał się czegoś takiego.

Jakie będą smartfony z linii Vivo S2? Co już wiadomo?

Abhishek Yadav, który ujawnił plany chińskiego producenta, twierdzi, że seria smartfonów Vivo S2 zadebiutuje wkrótce w Indiach, co wskazuje, że złożą się na nią co najmniej dwa modele, które będzie można kupić w państwie Bharat.

Informator nie wie jednak, jakie procesory wykorzystają Chińczycy, ale według niego zapowiada się na to, że będą to przystępne cenowo urządzenia ze średniej półki. Z uwagi na fakt, że Vivo S1 zadebiutował 7 lat temu, trudno uznać go za punkt odniesienia, chociaż nie powinniście zdziwić się, jeżeli smartfon Vivo S2 też otrzyma 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z uwagi na kryzys na rynku pamięci.

W segmencie tańszych średniaków możliwe jest również zastosowanie podobnego ekranu – o rozdzielczości Full HD+, gdyż takie wyświetlacze nadal widuje się w 2026 roku (wystarczy spojrzeć na OnePlus Nord CE 6 Lite, który został zaprezentowany 7 maja 2026 roku). Wątpliwe jednak, aby miał on notcha, a nie okrągły otwór.

Pewnym można być również zastosowania akumulatora o pojemności co najmniej 6000-7000 mAh oraz aparatu głównego o wysokiej rozdzielczości – minimum 50 Mpix.