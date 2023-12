Nowy smartfon mało znanej marki jest lepszy od iPhone’a

Dla wielu osób iPhone jest najlepszy, nawet jeśli w niektórych aspektach smartfony innych producentów są w stanie go prześcignąć. Ten model również ma nad nim niezaprzeczalną przewagę, choć z pewnością nie wszyscy uznają to za killer feature.

Pod tym względem iPhone ustępuje smartfonowi Ulefone Armor 23 Ultra

Nie zdziwię się, jeśli pierwszy raz słyszycie o smartfonie marki Ulefone, bo nie jest ona szeroko znana w Polsce, choć można kupić jej urządzenia w popularnych sklepach z elektroniką, jak RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom. Do jej oferty dołączył nowy model – Ulefone Armor 23 Ultra, który umożliwi jego właścicielom korzystanie z dwukierunkowej łączności satelitarnej, obsługiwanej przez Bullitt (podobnie jak m.in. CAT S75, który testowaliśmy na Tabletowo.pl).

Ulefone Armor 23 Ultra pod tym względem przewyższa iPhone’a, który obsługuje wyłącznie jednokierunkową łączność satelitarną, na dodatek jedynie w sytuacjach awaryjnych. Bullitt takiego ograniczenia nie nakłada. Co więcej, obejmuje on zasięgiem swojej usługi komunikacji satelitarnej również Polskę, w przeciwieństwie do Apple. Trzeba jednak zauważyć, że firma z Cupertino udostępnia za darmo funkcje satelitarne przez dwa lata po aktywacji iPhone’a 14, iPhone’a 14 Pro, iPhone’a 15 lub iPhone’a 15 Pro, natomiast Bullit oferuje subskrypcje w różnych cenach (cennik znajdziecie w podlinkowanej wyżej recenzji CAT S75).

źródło: Bullitt

Ulefone Armor 23 Ultra nie jest jednak konkurencją dla iPhone’a

Nowy smartfon marki Ulefone mimo wszystko nie jest „zabójcą iPhone’a”, gdyż kierowany jest do zupełnie innej grupy klientów, a mianowicie do osób, dla których ważna jest trwałość i wysoka wytrzymałość. Ulefone Armor 23 Ultra ma mocną i odporną konstrukcję, co potwierdzają certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H (iPhone ma tylko pierwszy z nich).

Ulefone Armor 23 Ultra (źródło: Ulefone)

Odporność na uszkodzenia ma zapewnić m.in. szkło Corning Gorilla Glass Victus, które pokrywa 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. „Mocną stroną” Ulefone Armor 23 Ultra jest również akumulator o pojemności 5280 mAh ze wsparciem dla 120 W ładowania przewodowego (do 100% w 23 minuty) i 50 W indukcyjnego oraz indukcyjnego zwrotnego.

Smartfon może się też pochwalić imponującym zapleczem fotograficznym, gdyż na jego przodzie znajduje się 50 Mpix aparat, a na tyle zestaw, w skład którego wchodzi:

50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.65,

teleobiektyw z ekwiwalentem ogniskowej 76 mm i 3,2x zoomem optycznym,

50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia do 117,3°,

64 Mpix Night Vision Camera do zdjęć w ciemności.

Ponadto na pokładzie smartfona Ulefone Armor 23 Ultra znajdują się m.in. procesor MediaTek Dimensity 8020, 12 GB RAM LPDDR4X, 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2 (+ microSD do 2 TB), radio FM, moduł NFC, emiter podczerwieni, konfigurowalny klawisz, przycisk SOS i system operacyjny Android 13.

Ile kosztuje smartfon Ulefone Armor 23 Ultra?

Cena Ulefone Armor 23 Ultra nie została jeszcze podana. Sprzedaż smartfona rozpocznie się 8 stycznia 2024 roku.