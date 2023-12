Ten smartfon wygląda na bardzo drogi, a jest bardzo tani

Niewskazane jest ocenianie książki po okładce, gdyż czasami można srogo się pomylić. Zapewne duża część osób, jeśli nie każda, powiedziałaby, że ten smartfon musi kosztować sporo pieniędzy. Tymczasem jest zupełnie na odwrót.

Rzadki przypadek smartfona, który wygląda ekskluzywnie, a jest tani jak barszcz

To dość powszechna praktyka – właściwie wszyscy producenci starają się, aby ich smartfony wyglądały na drogie lub droższe niż są w rzeczywistości. W tym celu na przykład upodabniają swoje nieflagowce do swoich flagowców (jak Samsung) lub… kopiują wygląd iPhone’ów. Dość często zdarza się również, że pokrywają tył urządzenia materiałem, który wygląda „drogo” – najczęściej jest to wegańska skóra (zob. realme 11 Pro+ 5G).

W tym przypadku mamy do czynienia z czymś podobnym, ale na „wyższym poziomie”, gdyż panel tylny smartfona Letv S2 Pro pokrywa skóra krokodyla. A przynajmniej tak można pomyśleć w pierwszej chwili, bo w rzeczywistości jest to tworzywo sztuczne, które tylko przypomina skórę krokodyla. Na grafikach promocyjnych wygląda jednak naprawdę przekonująco.

Letv S2 Pro (źródło: Gizmochina)

„Luksusowy” design może podziałać jak magnes na klientów, szczególnie na tych, których nie stać na smartfon naprawdę pokryty skórą krokodyla (a da się takie kupić). Cena Letv S2 Pro jest bardzo niska, gdyż w Chinach ustalono ją na zaledwie 999 juanów, co jest równowartością ~550 złotych.

Specyfikacja smartfona Letv S2 Pro nie jest jednak tak „luksusowa” jak jego design

Niska cena naturalnie nie wzięła się znikąd. Najczęściej implikuje ona budżetową specyfikację techniczną i tak też jest w tym przypadku. Letv S2 Pro otrzymał bowiem 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, który odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, procesor MediaTek MT8788 (12 nm) z 2018 roku oraz aparat 5 Mpix na przodzie i 13 Mpix na tyle. Temu ostatniemu towarzyszą jeszcze jeden 2 Mpix i drugi VGA.

Jedyne, czym może pochwalić się Letv S2 Pro, jest 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfon ma też na pokładzie akumulator o pojemności 4900 mAh. Jego wymiary to natomiast 166,16×79,96×10,6 mm, a waga – 204 gramów.