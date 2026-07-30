Czegoś takiego w historii Samsunga jeszcze nie było

W życiu każdego zdarzają się nieoczekiwane zwroty akcji i producentów fortuna również nie oszczędza. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w całej historii Samsunga. I nie dla każdego jest to dobra wiadomość.

Samsung poradził sobie najlepiej w historii

Południowokoreański producent opublikował dziś raport finansowy za drugi kwartał 2026 roku, zakończony 30 czerwca 2026 roku. Firma osiągnęła skonsolidowany przychód za ten okres w wysokości 171,5 biliona wonów południowokoreańskich (KRW), co jest nową, rekordową kwotą w całej historii przedsiębiorstwa.

Nie tylko jednak skonsolidowany przychód okazał się rekordowy, ponieważ historycznie wysoki był również zysk operacyjny, który wyniósł 89,5 biliona KRW. Równocześnie Samsung chwali się, że zysk na akcję, zarówno w przypadku akcji zwykłych, jak i uprzywilejowanych, wzrósł o 52% do 10849 KRW, co stanowi jeden z najwyższych poziomów wśród globalnych firm technologicznych.

Samsung poradził sobie też najgorzej w historii

Wydawać by się mogło, że w siedzibie Samsunga strzelają korki od szampanów, skoro firma osiągnęła rekordowo wysoki skonsolidowany przychód oraz zysk operacyjny za drugi kwartał 2026 roku. W rzeczywistości sytuacja – co niektórych może zaskoczyć – nie jest wyłącznie „różowa”.

Do tak dobrych wyników przyczynił się bowiem przede wszystkim dział Memory Business, który odnotował rekordowo wysokie przychody i zysk operacyjny za drugi kwartał 2026 roku – DS Division zaraportował odpowiednio 127,5 biliona KRW i 89,2 biliona KRW.

Na drugim biegunie jest dział MX and Networks, który pomimo wygenerowania 33,2 biliona KRW przychodów, zaraportował stratę operacyjną w wysokości 700 miliardów KRW. To pierwsza strata w całej historii tego działu.

Samsung tłumaczy, że zyski spadły z powodu rosnącej presji na koszty komponentów w całej branży. Firma nie zdołała ich uniknąć, mimo że sama produkuje pamięci, jednak ona również sprzedaje je w coraz wyższych cenach i dyktuje coraz mniej korzystne dla klientów warunki (Oppo i Vivo już mieli zbuntować się przeciwko polityce sprzedaży pamięci Samsunga).

Przy okazji warto dodać jeszcze, że niewielką stratę operacyjną z powodu rosnących kosztów zaraportowały za drugi kwartał 2026 roku również działy Visual Display (VD) and Digital Appliances (DA), zajmujące się sprzętem RTV i AGD.