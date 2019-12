Wiemy już niemal wszystko o Samsungu Galaxy S10 Lite. Oficjalna premiera na dniach

Podczas gdy wielu producentów co roku wprowadza na rynek wersje „lite” swoich flagowców (m.in. Huawei), to Samsung w tym przypadku skupia się wyłącznie na topowych propozycjach. To się jednak wkrótce zmieni, bowiem przed nami premiera Galaxy Note 10 Lite i Galaxy S10 Lite. Ten ostatni właśnie zdradził mnóstwo szczegółów na swój temat.

Samsung Galaxy S10 Lite – specyfikacja

Będzie to kolejny duży smartfon w ofercie producenta, gdyż zostanie wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej aż 6,7 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. Podobnie jak w Galaxy S10e, ekran w Galaxy S10 Lite ma być płaski. W jego górnej części, pośrodku, znajdzie się okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo. To rozwiązanie stanie się charakterystyczne dla urządzeń Samsunga, ponieważ Koreańczycy identyczny zabieg zastosowali także w Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy A51 i Galaxy A71.

Sercem Galaxy S10 Lite będzie topowy, ośmiordzeniowy (8x Kryo 485; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 855 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 640. SoC nie zostanie jednak sparowany z modemem Snapdragon X50, więc smartfon nie obsłuży sieci 5G. Użytkownicy otrzymają za to do dyspozycji aż 8 GB (podobnie jak w Galaxy S10 i Galaxy S10+) i 128 GB pamięci wbudowanej (prawdopodobnie typu UFS) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB.

Na przodzie Galaxy S10 Lite, we wspomnianym już okrągłym otworze w ekranie, znajdzie się pojedynczy aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.2, natomiast na tyle potrójny 48 Mpix (f/2.0) z optyczną stabilizacją obrazu i technologią tilt-OIS + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Oprócz tego, można się też spodziewać zintegrowanego z wyświetlaczem czytnika linii papilarnych, lecz nie wiadomo, czy Samsung zastosuje ultradźwiękowy, czy optyczny.

Od razu po wyjęciu z pudełka Galaxy S10 Lite ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2. Za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie zaś akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii super szybkiego ładowania o mocy aż 45 W (przez port USB-C). Smartfon ma być też całkiem smukły (8,1 mm).

Samsung Galaxy S10 Lite – premiera, cena, dostępność

Według nieoficjalnych informacji, smartfon ma zadebiutować w ciągu kilku najbliższych dni i w Europie być sprzedawany za 679 euro (+/- 10 euro, w zależności od kraju i stawki podatku). Jeśli Galaxy S10 Lite trafi również do Polski, powinien kosztować na start mniej niż Galaxy S10e, który debiutował w naszym kraju w cenie 3299 złotych, a na Starym Kontynencie 749 euro. Możliwe, że jego cena zostanie ustalona na 2999 złotych, aczkolwiek to już tylko przypuszczenia.

Smartfon będzie dostępny na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.

Źródło: WinFuture