InPost pozwoli Ci zrobić zakupy bez pieniędzy

Zdarzyło się Wam, że jakaś okazja przeszła koło Waszego nosa, bo brakowało kilku dni, aby spiąć budżet? Nowa funkcja w InPost Pay sprawia, że liczba takich sytuacji w Waszym życiu może zostać zmniejszona. I to za darmo.

Imponująca liczba użytkowników InPost Pay

Szybkie przypomnienie dla niewtajemniczonych – InPost Pay to usługa stworzona z myślą o tych, którzy niechętnie podchodzą do rejestracji w każdym sklepie internetowym, w którym okazjonalnie robią zakupy. Dzięki tej metodzie płatności można sfinalizować transakcję i pominąć proces zakładania konta. InPost Pay współpracuje z kartami Visa oraz Mastercard, a także Google Play i Blikiem.

W maju 2024 roku informowaliśmy Was o 1,5 milionach użytkowników korzystających z InPost Pay. Trzeba przyznać, że tempo wzrostu jest póki co imponujące, gdyż gigant właśnie pochwalił się przekroczeniem liczby 5 milionów użytkowników. Wraz ze wzrostem obsługiwanych kont wzrastają też oczekiwania co do oferowanych usług. Firma wprowadza zatem usługę, której popularność rośnie w ostatnich latach.

Odroczone płatności w InPost Pay

Od dziś w InPost Pay można skorzystać z opcji odroczonej płatności. Jedyny wymóg, jaki trzeba spełnić, zanim zaczniecie korzystać z tej metody, ogranicza się do podania numeru PESEL i potwierdzenia danych osobowych. Następnie transakcja potwierdzana jest w aplikacji mobilnej InPost Mobile za pomocą kodu wysyłanego SMS-em.

Na start możliwość przesunięcia płatności za zamówienie można zrealizować w trzech sklepach – Ochnik, Ryłko oraz Militaria.pl. W przyszłości usługa zostanie rozszerzona na pozostałe sklepy współpracujące z InPost Pay (na tę chwilę jest ich już ponad 500). Odroczone płatności są w pełni darmowe pod warunkiem, że spłata należności za całe zamówienie nastąpi w ciągu 30 dni.

Od teraz InPost Pay zapłacisz nie tylko za zakupy w sklepach

Równocześnie firma poinformowała, że od teraz użytkownicy, korzystający z InPost Pay, mogą za pomocą tej metody płatności zapłacić w aplikacji InPost Mobile również za nadanie bez drukowania etykiety oraz przedłużenie czasu odbioru przesyłki z Paczkomatu.