Nowy smartfon Samsunga pewnie nie zrobi na Tobie wrażenia, ale niektórym wystarczy

Lubimy, gdy producenci wprowadzają na rynek urządzenia, wywołujące efekt łał. I choć high-endy cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów, to wciąż większość kupuje tańsze modele. Nowy smartfon Samsung Galaxy A06 może być atrakcyjną propozycją dla mniej wymagających użytkowników.

Smartfon Samsung Galaxy A06 – specyfikacja i wygląd

Renomowany, branżowy informator, Evan Blass, udostępnił rendery nowego modelu Galaxy A06, który wkrótce oficjalnie dołączy do oferty producenta z Korei Południowej. Na pierwszy rzut oka urządzenie może się spodobać, choć jednocześnie od razu widać, że mamy tu do czynienia z budżetowcem.

(źródło: Evan Blass)

Tylko najtańsze modele z Androidem mają bowiem wyświetlacze z wycięciem w kształcie litery „U” (lub „V”), podczas gdy zdecydowana większość już z okrągłymi otworami. Smartfon Samsung Galaxy A06 ma mieć 6,7-calowy ekran o rozdzielczości HD+.

„Pod maską” urządzenia znajdzie się zaś procesor MediaTek Helio G85 wraz z 6 GB RAM, aczkolwiek w sprzedaży może pojawić się też wersja z 4 GB RAM. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy co najmniej 15 W.

(źródło: Evan Blass)

Smartfon Samsung Galaxy A06 będzie więc bliźniaczo podobny do Galaxy A05, który zadebiutował we wrześniu 2023 roku. I to nie tylko pod względem specyfikacji technicznej, ale też designu, gdyż oba modele są niemal nie do odróżnienia.

Nie warto czekać na premierę Galaxy A06, gdy już dziś można kupić coś lepszego

Smartfon Samsung Galaxy A05 nie trafił do sprzedaży w Polsce i podobnie może być w przypadku Galaxy A06. Nie ma jednak czego żałować, gdy dziś można kupić model Galaxy A05s w Media Expert za zaledwie 499 złotych, który jest zdecydowanie lepszą propozycją (z jednym wyjątkiem). To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych kosztów – dziękujemy!

Smartfon Samsung Galaxy A05s oferuje m.in. 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680, aparaty 50 Mpix na tyle i 13 Mpix na przodzie, moduł NFC, akumulator o pojemności 5000 mAh i czytnik linii papilarnych. Ponadto urządzenie ma zapewnione do 4 aktualizacji Androida i do 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jedyną słabszą stroną Galaxy A05s jest ilość pamięci – 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej. Tę ostatnią można jednak rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 1 TB, a do tego za 50 złotych więcej możecie kupić wariant ze 128 GB pamięci wewnętrznej. To także link afiliacyjny.