Zdrada ideałów? To była gra typowa dla PlayStation. Teraz trafi do Xbox Game Pass

Ostatni bastion PlayStation upadł? Crash Bandicoot trafił do Xbox Game Pass, a co za tym idzie, nie będzie już grą aż tak bardzo kojarzoną z PlayStation. Jest to dość szokująca decyzja, ale na pewno na plus dla posiadaczy abonamentu XGP!

Crash Bandicoot w Xbox Game Pass

Crash Bandicoot już od prawie 30 lat jest marką bardzo mocno kojarzoną z PlayStation. Pierwsze 5 gier z tej serii wyszło jedynie na konsole Sony, a dopiero Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, które zadebiutowało w 2001 roku, trafiło na Xboxa. Pomimo tego, że w kolejnych latach inne produkcje z zakręconym jamrajem trafiały również na Xboxy, to wciąż była to seria gier bardzo mocno kojarzona z PlayStation. Teraz może się to zmienić za sprawą Xbox Game Pass.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (źródło: Xbox)

Począwszy od 8 sierpnia posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli zagrać w Crash Bandicoot N. Sane Trilogy na konsolach, PC i w chmurze Xboxa. W ramach trylogii gracze będą mogli ograć Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back oraz Crash Bandicoot 3: Warped w pełnej, zremasterowanej wersji. Trzeba przyznać, że jest to bardzo mocne ogłoszenie i na pewno zadowoli wielu graczy mających Game Passa!

Creatures of Ava i Mafia w Xbox Game Pass

Crash Bandicoot to jedno, ale do Xbox Game Pass na początku tego miesiąca trafią jeszcze dwa inne tytuły. Pierwszym z nich jest Creatures of Ava dostępne już od pierwszego dnia w abonamencie, czyli od 7 sierpnia. To eksluzywna, przygodowa gra akcji, gdzie za zadanie mamy uratować stworzenia z Avy przed infekcją, która pochłania całą planetę. Tytuł dostępny będzie w chmurze, na PC oraz konsole Xbox Series X/S.

Drugie ogłoszenie wydaje się być jednak o wiele ciekawsze. 13 sierpnia do Xbox Game Pass na chmurzę, konsole oraz PC trafi Mafia: Definitve Edition. Ta kultowa strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, to totalny must have dla graczy, którzy nie mieli jeszcze okazji ograć pierwszej Mafii.

Warto również przypomnieć, że nie tak dawno temu, Xbox ogłosił, że do abonamentu Xbox Game Pass trafi Call of Duty: Modern Warfare 3. W tym wypadku, tak samo jak w przypadku Mafii, jeżeli nie ograliście wcześniej, to zdecydowanie warto w ramach XGP!