iPhone’y przestały się świetnie sprzedawać. Pierwsza taka sytuacja od lat

Apple iPhone to jeden z najpopularniejszych smartfonów na świecie. Jego sprzedaż generuje największą część przychodów firmy z Cupertino. Ta kura znosząca złote jaja dostała jednak obstrukcji na jednym z największych rynków. To duży cios dla Amerykanów.

Chińczycy przestali masowo kupować iPhone’y

iPhone’y latami cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców Chin. A trzeba tu zaznaczyć, że jest to kraj, w którym rok rocznie sprzedaje się najwięcej smartfonów. Jest więc o co walczyć i Apple skutecznie się to udawało. Producent regularnie pojawiał się w TOP 5 największych dostawców w Państwie Środka.

źródło: Counterpoint Research

W drugim kwartale 2024 roku nastąpiło jednak prawdziwe „trzęsienie ziemi”, ponieważ Apple wypadło z TOP 5 największych dostawców smartfonów w Chinach! Według danych, opublikowanych przez IDC, znalazło się dopiero na 6. pozycji, dostarczając o 3,1% mniej iPhone’ów niż w drugim kwartale 2023 roku.

Jak zauważa IDC, chińscy producenci ponownie zdominowali TOP 5 po prawie czteroletniej przerwie. Na pierwszym miejscu pod względem dostaw znalazło się Vivo, które od 1 kwietnia do 30 czerwca dostarczyło 18,5% ze wszystkich smartfonów, o 17,1% więcej niż przed rokiem (w poprzednim kwartale było na 5. lokacie). Druga lokata przypadła Huawei z niewiele mniejszym udziałem w dostawach – 18,1% i jednocześnie ogromnym wzrostem rok do roku, bo aż 50,2%.

Następne miejsca zajmują kolejno Oppo, Honor i Xiaomi, lecz z tej trójki tylko ten ostatni zwiększył dostawy względem drugiego kwartału 2023 roku, o 16,5%, podczas gdy pozostała dwójka dostarczyła mniej smartfonów niż rok temu. Podobnie jak sumarycznie pozostali producenci ujęci w sekcji Inni.

źródło: IDC

Łącznie w drugim kwartale 2024 roku wszyscy producenci dostarczyli na chiński rynek 71,6 mln smartfonów, o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W pierwszej połowie 2024 roku sumarycznie zaś 140,8 mln, co przełożyło się na 7,7% wzrost dostaw rok do roku.

Największym wygranym jest Huawei

Z przeprowadzonej przez IDC analizy chińskiego rynku wynika, że największe powody do zadowolenia ma Huawei, ponieważ nie tylko zwiększył dostawy w drugim kwartale 2024 roku w największym stopniu rok do roku, ale też w całej pierwszej połowie był liderem w Chinach i jeszcze bardziej zmniejszył dystans do Apple w segmencie smartfonów kosztujących ponad 600 dolarów.

W drugim kwartale 2024 roku modele z wyższej półki stanowiły już blisko 26% całego wolumenu dostaw, podczas gdy rok temu odsetek ten wynosił około 23%. Ma to związek ze zwiększonym popytem na droższe smartfony, ponieważ klienci dłużej korzystają ze swoich telefonów – wolą wydać więcej, aby mieć pewność, że posłuży im przez dłuższy czas.