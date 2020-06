Samsung Galaxy A01e będzie powrotem do starych, (nie)dobrych czasów

Czy smartfon z niższej półki może być jeszcze bardziej budżetowy? Okazuje się, że jak najbardziej. Udowadnia to Samsung, który modelem Galaxy A01e zaserwuje nam powrót do starych, (nie)dobrych czasów, gdy segment smart-telefonów wyglądał zupełnie inaczej.

Samsung to producent bez ograniczeń

Koreańczycy przyzwyczaili nas do tego, że bardzo często wprowadzają na rynek kilka wersji smartfona o jednym oznaczeniu, nawet jeśli jest to jeden z najniżej pozycjonowanych w ofercie modeli. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia m.in. w przypadku Galaxy A10, który dostępny jest także w wariantach Galaxy A10e i Galaxy A10s.

Zwykle smartfony z jednej serii, tylko z różnymi oznaczeniami, różnią się od siebie nieznacznie, jednak w przypadku Galaxy A01e będziemy mieli do czynienia z ogromnym i zaskakującym downgradem względem Galaxy A01.

Samsung Galaxy A01e – specyfikacja

Galaxy A01 to aktualnie najbardziej budżetowy smartfon z tej serii (choć klienci mogą też kupić jeszcze bardziej budżetowego Galaxy J2 Core 2020). Wkrótce doczeka się on jednak znacząco „zubożonej” wersji.

W bazie Geekbench pojawił się smartfon o oznaczeniu „samsung SM-A013F” i istnieje podejrzenie, że zadebiutuje on na rynku jako Samsung Galaxy A01e. Będzie on skierowany do wyjątkowo mało wymagających użytkowników, bowiem – oprócz zaledwie 1 GB RAM – otrzymają oni do dyspozycji trącący już myszką procesor MediaTek MT6739WW z czterema rdzeniami taktującymi maksymalnie z częstotliwością 1,5 GHz.

Geekbench podaje, że Galaxy A01e podczas przeprowadzania testów pracował pod kontrolą Androida 10. Jeśli Samsung rzeczywiście wgrał do tego smartfona to wydanie systemu operacyjnego, to będzie to chyba jedyny model na rynku z takim zestawem parametrów (i nie należy tego rozpatrywać jako zalety). Koreańczycy powinni wykorzystać w tym urządzeniu „lżejszego” Androida 10 Go Edition i pozostaje mieć nadzieję, że tak właśnie się stanie.

Z uwagi na specyfikację Galaxy A01e można się spodziewać, że smartfon trafi przede wszystkim na rynki rozwijające się, czyli na przykład do Indii czy krajów afrykańskich, gdzie zapotrzebowanie na tanie smart-telefony jest duże. W Polsce prawdopodobnie nie powinniśmy się go spodziewać.

