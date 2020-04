Galaxy J2 Core 2020 to dowód na to, że Samsung chce być mistrzem recyklingu

Nowe smartfony nierzadko nas zaskakują, w większości przypadków pozytywnie. Galaxy J2 Core 2020 jednak niekoniecznie, ponieważ – mimo dopisku „2020” – wcale nie jest to nowy smartfon. Samsung pokazał, że aspiruje do miana mistrza recyklingu.

Premiera nowego iPhone’a SE odbiła się szerokim echem nie tylko w branży, ale też (co najważniejsze) wśród klientów (niektórzy muszą poczekać na swój egzemplarz nawet do dwóch tygodni). Szybko okazało się, że smartfon jest bardzo podobny do iPhone’a 8, przez co niektórzy okrzyknęli Apple mianem mistrza recyklingu. Samsung również jednak ma aspiracje do uzyskania takiego tytułu, co pokazuje Galaxy J2 Core 2020.

Samsung Galaxy J2 Core 2020 – specyfikacja

Producent nie bez powodu użył w tym smartfonie dopisku „2020”, ponieważ jest to kolejna odsłona tego modelu. Poprzednia zadebiutowała w sierpniu 2018 roku i warto tutaj przypomnieć, że Galaxy J2 Core był pierwszym smartfonem Samsunga z systemem operacyjnym Android Go (w tym przypadku Android 8.1 Oreo Go Edition).

Nic nie wskazywało na to, że Koreańczycy przygotowują następcę, a tymczasem w Indiach do sprzedaży trafił Galaxy J2 Core 2020. Zazwyczaj nowa wersja jakiegoś modelu wprowadza szereg zmian, jednak w przypadku tej nowości jest ich jak na lekarstwo, a właściwie… tylko jedna.

Samsung podwoił bowiem pamięć wewnętrzną (z 8 GB do 16 GB; do dyspozycji użytkownika pozostaje ~11,7 GB) i poza tym to ten sam sprzęt, co Galaxy J2 Core z 2018 roku, również pod względem designu. Producent nie pokusił się nawet o wgranie nowszego Androida – nadal jest to Android 8.1 Oreo Go Edition, mimo że firmy mają do dyspozycji już Androida 10 Go Edition!

Samsung Galaxy J2 Core 2020 oferuje 5-calowy wyświetlacz PLS TFT LCD o rozdzielczości qHD (960×540 pikseli), czterordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,4 GHz (zapewne jest to ten sam Exynos 7570 składający się z czterech rdzeni ARM Cortex-A53 z grafiką ARM Mali-T720 MP1 i zaprojektowany w 14-nm procesie FinFET) oraz 1 GB RAM.

Na pokładzie smartfona znajdują się też slot na kartę pamięci w formacie microSD o pojemności do 256 GB, pojedynczy aparat 8 Mpix (f/2.2) z autofokusem i diodą doświetlającą na tyle, kamerka 5 Mpix (f/2.2) na przodzie, niehybrydowy Dual SIM, modem LTE, port microUSB (USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Samsung Galaxy J2 Core 2020 zasila wymienny akumulator o pojemności 2600 mA.

Smartfon ma wymiary 143,4×72,1×8,9 i waży 154 gramów.

Samsung Galaxy J2 Core 2020 – cena

Sugerowaną cenę tego smartfona ustalono w Indiach na 6299 rupii (równowartość ~345 złotych). Samsung Galaxy J2 Core 2020 jest więc sporo droższy od Redmi Go (z ekranem HD, ale też 8 GB pamięci flash; aktualnie dostępny za 4999 rupii) i niewiele tańszy od Redmi 8A Dual za 6999 rupii. Na miejscu klienta wolałbym dołożyć do tego ostatniego, ale niektórych może być nie stać na to, aby dołożyć tych 700 rupii.

