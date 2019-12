Porzućcie nadzieje – Samsung Galaxy A01 jednak nie jest budżetowcem ze specyfikacją jak we flagowcu

Samsung Galaxy A01 mógł wprowadzić nową jakość w segmencie budżetowych smartfonów. Z pierwszych, oficjalnie udostępnionych przez Samsunga informacji wynikało bowiem, że niektóre elementy specyfikacji tego modelu zostaną żywcem wyjęte z dużo droższych urządzeń, nawet flagowych. Niestety, Koreańczycy właśnie rozwiali wszelkie nadzieje na budżetowy sprzęt wszech czasów.

Już sama nazwa jasno dawała do zrozumienia, że mamy do czynienia z najniższej pozycjonowanym smartfonem z nowej generacji serii Galaxy A. Swoją drogą to dość oryginalne posunięcie, ponieważ Samsung nigdy nie wypuścił na rynek urządzenia o podobnym oznaczeniu. Co prawda Galaxy S6 opracowywano pod kryptonimem Project Zero, a Meizu zapowiedziało model Meizu Zero (który okazał się totalną klapą), ale producenci raczej nie zaczynają numeracji od „0” – wręcz przeciwnie, szybko przeskakują do przodu, nieraz o dziesiątki.

Samsung Galaxy A01 – specyfikacja

Nieoficjalne doniesienia sugerowały, że smartfon nie zachwyci swoją specyfikacją, tylko będzie po prostu „klasycznym” budżetowcem. Ogromnym zaskoczeniem okazała się więc opublikowana przez Samsunga lista parametrów Galaxy A01. Pomimo że zdecydowana większość z nich pasowała do najniżej pozycjonowanego urządzenia, to dwie pozycje błyszczały wśród pozostałych informacji.

Chodzi konkretniej o ilość RAM i pamięci wbudowanej. Według pierwszych informacji, smartfon miał zaoferować od 6 GB do nawet 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej! Takich ilości nie spotyka się w budżetowcach, a nawet w dużej części nieco wyżej pozycjonowanych urządzeń, dlatego Samsung Galaxy A01 mógł wprowadzić nową jakość w swoim segmencie i zmotywować innych producentów do większej hojności. Mało RAM i przestrzeni na pliki użytkownika często okazuje się bowiem najsłabszymi elementami niedrogich inteligentnych telefonów, przez co dość szybko zaczynają lagować i denerwować swoich właścicieli.

Niestety, istniało prawdopodobieństwo, że ktoś w Samsungu się pomylił i rzeczywiście okazuje się, że tak było. Odświeżono bowiem kartę tego smartfona i teraz widnieją na niej informacje o tylko 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej (wciąż z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB). W przypadku budżetowców to standard, więc mogliśmy się tego spodziewać, ale jednocześnie mieliśmy nadzieję, że podana pierwotnie specyfikacja nie jest błędna.

Dla przypomnienia: Samsung Galaxy A01 oferuje również 5,7-calowy wyświetlacz Infinity-V o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości HD+, ośmiordzeniowy procesor (4x 1,95 GHz + 4x 1,45 GHz), podwójny aparat 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi na tyle, pojedynczy 5 Mpix (f/2.0) na przodzie, radio FM, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i akumulator o pojemności 3000 mAh. Smartfon ma wymiary 146,3×70,86×8,34 mm.

Na razie nie wiadomo, czy Samsung Galaxy A01 trafi do Polski.

Źródło: Samsung