Taki smartfon aż chce się kupić. Tylko spójrz

Nie każda nowość jest tak atrakcyjna jak zaprezentowany dziś smartfon Realme Neo 8. Jego specyfikacja jest bez zastrzeżeń, a cena bardzo atrakcyjna. Nie ma wątpliwości, że będzie cieszył się ogromną popularnością wśród klientów.

Smartfon Realme Neo 8 ma bardzo atrakcyjną specyfikację techniczną

Smartfon Realme Neo 8 nie należy do najmniejszych i najlżejszych modeli na rynku, ponieważ ma wymiary 162×77,07×8,3 mm i waży 215 gramów. Jego obudowa jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68 i IP69.

Realme Neo 8 (źródło: Realme)

Smartfon Realme Neo 8 to super wydajna maszyna, ponieważ wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, do 16 GB RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci wbudowanej typu UFS 4.1 (bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD) oraz system rozpraszania ciepła o całkowitej powierzchni 39225 mm2, na który składa się m.in. arkusz grafitu.

Wrażenie może również zrobić akumulator o pojemności 8000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W oraz zaplecze fotograficzne na tyle, składające się z:

aparatu głównego o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, sześcioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu,

teleobiektywu peryskopowego z sensorem 50 Mpix, przysłoną f/2.8, optyczną stabilizacją obrazu i 3,5x zoomem optycznym

oraz aparatu ultraszerokokątnego z matrycą 8 Mpix, przysłoną f/2.2, ekwiwalentem ogniskowej 16 mm, sześcioma soczewkami i kątem widzenia 112°.

Aparat może też nagrywać wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Obok niego natomiast znajduje się moduł NFC i trzy paski LED, które mogą informować o nowym powiadomieniu lub aktywować się podczas rozgrywki, na przykład sygnalizując śmierć przeciwnika (tak podaje producent).

Na przodzie również jest bardzo dobrze, gdyż smartfon Realme Neo 8 otrzymał 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED (M14 produkcji Samsunga – to flagowa klasa) o rozdzielczości 2772×1272 piksele (450 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością do 165 Hz i jest w stanie reagować na dotyk z prędkością nawet 3800 Hz. Jego szczytowa jasność to zaś 1800 nitów.

Na przodzie smartfon Realme Neo 8 ma też 16 Mpix (f/2.4) aparat i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a ponadto oferuje superliniowe podwójne głośniki stereo, silnik liniowy osi X, pilot na podczerwień, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, dual SIM i fabrycznie zainstalowany system Android z nakładką Realme UI 7.0.

Realme Neo 8 (źródło: Realme)

Jaka jest cena Realme Neo 8?

Smartfon Realme Neo 8 trafił już do sprzedaży w Chinach, gdzie jest dostępny w pięciu konfiguracjach pamięciowych:

12/256 GB za 2399 juanów (równowartość około 1240 złotych),

16/256 GB za 2699 juanów (~1390 złotych),

12/512 GB za 2899 juanów (~1495 złotych),

16/512 GB za 3199 juanów (~1650 złotych),

16 GB/1 TB za 3699 juanów (~1910 złotych).

Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności tego modelu na innych rynkach.