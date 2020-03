realme 6i będzie pierwszym smartfonem z MediaTekiem Helio G80

Produkty marki realme pobijają serca milionów użytkowników, przede wszystkim w Indiach, ale firma sukcesywnie rozszerza ich dostępność o kolejne kraje. Już w przyszłym tygodniu, dokładnie 18 marca 2020 roku, wejdzie oficjalnie do Polski, na co czekamy z nieukrywaną niecierpliwością. Dzień wcześniej producent zaprezentuje nowy smartfon, model realme 6i.

realme jest „kolejnym Xiaomi”, ponieważ ma w swojej ofercie bardzo dobrze wyposażone smartfony (nawet budżetowe, jak realme 5i) w niezwykle atrakcyjnych cenach. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby marka zmieniła strategię, więc przyciąga jak magnes nowych klientów, którzy chcą zapłacić możliwie jak najmniej, a jednocześnie otrzymać sprzęt spełniający ich wysokie wymagania.

Historia Xiaomi pokazała, że to prosty przepis na spektakularny sukces, więc o powodzenie marki realme w Polsce nie powinniśmy się martwić, szczególnie jeśli jej działalność wesprą skuteczne działania marketingowe (a wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie). Spodziewamy się, że jako pierwsze do sprzedaży w naszym kraju trafią smartfony z serii realme 6, która zadebiutowała kilka dni temu w Indiach. Być może w naszym kraju będzie można też kupić model realme 6i, który ma mieć premierę już 17 marca 2020 roku.

Zapowiedź premiery realme 6i

Smartfon w pierwszej kolejności zadebiutuje w odległej Birmie. Lokalny oddział producent oficjalnie zapowiedział jego zbliżającą się wielkimi krokami premierę i chcąc podgrzać atmosferę przed tym wydarzeniem, zdradził kilka szczegółów na temat specyfikacji realme 6i.

Najważniejszą kwestią jest to, że będzie to pierwszy na świecie smartfon z nowym procesorem MediaTek Helio G80, który Tajwańczycy zaanonsowali ledwie ponad miesiąc temu. Dla przypomnienia, składa się on dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 2,2 GHz i sześciu ARM Cortex-A55 1,8 GHz oraz układu graficznego ARM Mali-G52 2EEMC2. Do jego produkcji wykorzystywany jest 12-nm proces technologiczny. SoC wspiera też szereg technologii optymalizujących jego działanie pod kątem mobilnego gamingu.

realme zapowiedziało również, że realme 6i zostanie wyposażony w poczwórny aparat, co stało się praktycznie standardem w smartfonach tej marki. Nadchodząca nowość zaoferuje także wsparcie dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 18 W. Bateria w tym urządzeniu powinna mieć natomiast pojemność 5000 mAh. Na pokładzie nie zabraknie też 3,5 mm złącza słuchawkowego.

